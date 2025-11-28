Рідкісна середньовічна печатка, знайдена в Рейні, розкриває приховану історію Базеля: що дізналися вчені (фото)

Археологи, які працюють під знаменитою Пфальцською терасою у Базелі, Швейцарія, виявили несподівану колекцію артефактів, що перетворило звичайний інженерний проєкт на археологічні розкопки. Дослідники виявили середньовічну печатку, римські монети та сліди лазні XIX століття.

Найбільш вражаючою знахідкою є 4,8-сантиметрова латунна печатка з написом "ECCE(LESIA). BASILIEN(SIS) + S(IGILLVM) RVDOLFI.CANTORI", яку ідентифікували як особисту печатку домкатора Рудольфа Крафта, пише Arkeonews.

За даними Археологічної служби Базель-Штадта, Крафт служив кантором Базельського собору в період з 1296 по 1305 рік, а емблема з рогатиною на печатці з надзвичайною чіткістю підтверджує його особу.

Експерти зазначають, що печатки майже ніколи не зберігаються в підводних умовах у такому гарному стані. Це дає дослідникам надзвичайно прямий зв'язок з адміністративним світом Базельського собору, де кантор собору не тільки керував літургійною музикою, але й управляв освітою, плануванням церемоній та ключовими інституційними обов'язками в середньовічній церковній ієрархії.

Несподіване місце знахідки підсилює дискусію: деякі фахівці інтерпретують присутність печатки в Рейні як випадкову втрату, а інші припускають символічне покладання, пов'язане з церковними звичаями.

Поряд із печаткою підводні фахівці вилучили кілька римських артефактів, зокрема срібну силікву, монету часів імператора Граціана, викарбувану між 375 і 378 роками н. е. Збереження монети дає чітке уявлення про торгові шляхи, військову логістику та повсякденні транзакції вздовж римського кордону на Рейні.

У цій частині річки постійно знаходять стародавні артефакти. Під час посухи 1932/33 років дослідники задокументували 580 римських монет і численні середньовічні предмети в тій самій зоні.

Розкопки також виявили елементи ранньомодерної історії Базеля. Дослідники знайшли частини першого відкритого річкового плавального комплексу міста, побудованого в 1831 році.

Залізний пальовий наконечник, який використовувався для закріплення дерев'яних стовпів, підтверджує, що колись ця споруда височіла над цією ділянкою Рейну, ілюструючи, як річка поступово перетворюється з промислової та транспортної артерії на місце відпочинку.

Для збереження і документування крихких знахідок Археологічна служба Базель-Штадта використовує підводні камери, дрони та металошукачі. Ці інструменти дозволяють дослідникам працювати в нестабільній зоні між берегом і руслом річки.

Радіовуглецеве датування, стратиграфія та підводні дослідження відіграють важливу роль у встановленні віку та місця розташування об'єктів. Ці методи працюють разом, щоб відтворити хронологію: римська діяльність понад 1600 років тому, церковне життя XIII-XIV століть та ранньомодерна трансформація берега річки.

Печатка Рудольфа Крафта виділяється не тільки своєю збереженістю, але й культурною вагою. Середньовічні печатки виконували функцію підписів в епоху, коли не існувало інших способів підтвердити особу автора листа.

Виявлення такої печатки в непошкодженому стані є рідкісною знахідкою, що дає історикам прямий зв'язок з інституційним світом, який формує духовну ідентичність Базеля.

