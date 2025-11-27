Нащадки творців висячих трун досі живі: китайські вчені виявили лінію ДНК, якій тисячі років (фото)

Громади південного Китаю відомі своїм похоронним звичаєм, згідно з яким дерев'яні труни розміщують високо на скелях або глибоко в ущелинах, вимитих річками. Ці поховання вже давно викликають питання про їхніх творців та ідеї, що сформували цю практику.

Попри багатовіковий інтерес археологів, ідентичність будівельників залишалася невідомою через відсутність письмових записів та зникнення цієї традиції з повсякденного життя, пише Arkeonews.

Новий генетичний аналіз, проведений дослідниками з Китайської академії наук та їхніми міжнародними партнерами, надає чіткі докази про людей, які стоять за цими висячими трунами.

Дослідження показує прямий зв'язок між стародавніми майстрами та сучасною громадою Бо в Юньнані. Згідно з результатами дослідження, ДНК народу Бо співпадає з генетичним матеріалом, взятим у осіб, знайдених на місцях висячих трун, що підтверджує давні усні твердження про їхнє походження.

У ході дослідження було вивчено геноми 11 стародавніх осіб з Юньнані та Гуансі, чотирьох осіб з поховань у Таїланді та 30 осіб із сучасних сіл народу Бо. Результати показують міграцію населення, яка тривала тисячі років у Східній та Південно-Східній Азії.

Дані вказують, що найдавніші корені цього похоронного звичаю пов'язані з прибережними неолітичними групами південно-східного Китаю, нащадки яких розмовляли тай-кадайськими та австронезійськими мовами. Приблизно 3000 років тому цей звичай поширився вглиб материка вздовж великих річкових коридорів і зрештою досяг гірських районів Китаю та північної Таїланду.

Дослідження пов'язує традиції поховання у висячих трунах у Таїланді з переселеннями з південного Китаю Фото: Wikimedia Commons

Генетичні профілі показують сильний зв'язок між стародавніми творцями висячих трун і цими прибережними групами, а також свідчать про контакти з віддаленими народами. Двоє осіб з Юньнані, які жили приблизно 1200 років тому, мали предків, пов'язаних з фермерами з району Жовтої річки, громадами Гімалаїв і групами з Монгольського плато.

Дослідники відзначають, що така варіативність свідчить про переміщення на великі відстані під час династії Тан, коли регіони Азії переживали інтенсивний культурний і демографічний обмін.

Найбільш вражаючі докази походять від сучасних селян Бо, які живуть у карстових долинах Юньнані. Хоча офіційно вони належать до етнічної групи Йі, їхні звичаї та усні традиції завжди вказували на окрему історію.

Моделювання ДНК показує, що майже дві третини їхніх предків походять від стародавніх народів, які ховали померлих у висячих трунах, а також є сліди від груп бронзової доби з південного заходу.

Культурна спадкоємність також проявляється в їхній сучасній практиці "поховання в печерах душ", яка відповідає символічним елементам, знайденим у стародавніх похованнях на скелях. Навіть мідні предмети, виявлені в печерах предків Бо, мають сліди окислення, що свідчить про століття ритуальної стійкості.

Дослідження також пов'язує традиції поховання у висячих трунах у Таїланді з переселеннями з південного Китаю. Особи з Панг Мафа мають змішане походження від китайських мігрантів та давно осілих груп мисливців-збирачів Південно-Східної Азії. Ця закономірність може відображати шлюби між приїжджими чоловіками та місцевими жінками, що сформувало культурний та генетичний ландшафт регіону.

Деякі питання залишаються невирішеними. Місця в горах Уї, які вважаються найдавнішим центром звичаю висячих трун, ще не дали генетичних зразків. Подібні традиції на островах Південно-Східної Азії та Тихого океану також не мають генетичних даних. Майбутні дослідження допоможуть скласти більш повну картину регіону.

