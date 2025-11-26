Збереглася неушкодженою 10 000 років: японські археологи знайшли унікальний артефакт на дні озера (фото)

На дні озера Біва у Японії археологи виявили добре збережену керамічну посудину, вік якої перевищує 10 000 років. Знахідка була зроблена поблизу підводної ділянки, відомої як Цузураозакі, і привернула увагу не тільки своїм віком, але й передовими інструментами, які були використані для її виявлення.

Посудина, піднята з глибини 64 метрів, має висоту приблизно 25 сантиметрів і загострену основу з вигравіруваними візерунками, типовими для ранньої кераміки Джомон. Фахівці пов'язали її з традицією стилю Дзінгудзі або верхнього шару Конамі, визначивши її вік від 11 000 до 10 500 років, пише Arkeonews.

Це робить знахідку найстарішим предметом, коли-небудь знайденим на місці розкопок Цузураозакі, яке відоме з 1924 року, коли рибалки вперше виловили стародавню кераміку своїми сітками. Оцінюючи артефакт, експерти порівняли форму посудини з відомими зразками обох традицій, відзначаючи схожість у її структурі та оздобленні поверхні.

Ці ранні традиції гончарства є одними з перших кроків в історії кераміки Японії. Кераміка в стилі Дзінгудзі відома своїми загостреними основами та легкими гравірувальними позначками, які відображають ранні спроби формування та випалювання глини.

Стиль верхнього шару Конамі запровадив чіткіші візерунки на поверхні та кращі техніки випалювання на початку періоду Джомон. Посудина з озера Біва відповідає цьому етапу розвитку, даючи дослідникам рідкісне уявлення про те, як ці ранні методи використовувалися тисячі років тому.

Відкриття стало можливим завдяки високоточній системі 3D-сканування, створеній для інспекції підводних кабелів. За допомогою чотирьох скоординованих камер система створила детальне зображення ділянки дна озера розміром 200 на 40 метрів, навіть за умов поганої видимості.

На відміну від предметів, знайдених на суші, які часто руйнуються з часом, підводні артефакти можуть залишатися захищеними протягом тривалого часу Фото: Nagahama city government/Shiga prefectural government

Ці інструменти були підтримані автономними підводними апаратами (AUV), розробленими Національним морським дослідницьким інститутом Японії. AUV, випробувані в глибоководних місіях і попередніх пошуках в озері Біва, використовують передові системи управління і сонар для реєстрації ділянок, недоступних для багатьох дайверів.

Відмінний стан посудини здивував багатьох експертів. На відміну від предметів, знайдених на суші, які часто руйнуються з часом, підводні артефакти можуть залишатися захищеними протягом тривалого часу.

Район Цузураозакі розташований у глибокій западині, де осади не накопичуються легко, а постійні геологічні рухи тримають частину дна озера відкритою. Поряд із стародавнім артефактом дослідники задокументували шість глиняних глечиків Хадзі, яким приблизно 1500 років, що свідчить про культурну важливість цього місця в дуже різних історичних періодах.

Попри те, що з початку XX століття було знайдено понад 200 фрагментів кераміки різних епох, повна історія цього місця залишається незрозумілою. Існують різні теорії: від ритуальних дій до поселень на березі озера, які пізніше затонули, або навіть зсувів землі, спричинених землетрусами.

Розташування новознайденої посудини — у вертикальному положенні та недоторканого — може допомогти з'ясувати, що сталося в Цузураозакі та чому предмети з різних періодів опинилися в одній місцевості.

Експедиція на озеро Біва стала важливою подією для підводної археології в Японії. Поєднання автономних підводних апаратів та технології детального сканування продемонструвало, як можна безпечно та точно досліджувати глибоководні об'єкти.

Професор Кенічі Яно з університету Ріцумейкан зазначив, що умови знахідки були унікальними для підводного середовища і не могли бути збережені на суші. З огляду на сотні затоплених археологічних пам'яток по всій Японії, дослідники сподіваються, що ці технології приведуть до більш значних відкриттів і розширять розуміння ранньої діяльності людини в цьому регіоні.

10000-літня керамічна посудина з озера Біва є цінним зразком стародавньої історії і показує, як сучасна робототехніка може допомогти дослідникам вивчати райони, які раніше вважалися недоступними. Поєднання наукових інструментів і археологічних знань продовжує розкривати важливі деталі про ранні культури та їх розвиток.

