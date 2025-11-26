Сохранилась невредимой 10 000 лет: японские археологи нашли уникальный артефакт на дне озера (фото)

На дне озера Бива в Японии археологи обнаружили хорошо сохранившийся керамический сосуд, возраст которого превышает 10 000 лет. Находка была сделана вблизи подводного участка, известного как Цузураозаки, и привлекла внимание не только своим возрастом, но и передовыми инструментами, которые были использованы для ее обнаружения.

Сосуд, поднятый с глубины 64 метров, имеет высоту примерно 25 сантиметров и заостренное основание с выгравированными узорами, типичными для ранней керамики Джомон. Специалисты связали его с традицией стиля Дзингудзи или верхнего слоя Конами, определив его возраст от 11 000 до 10 500 лет, пишет Arkeonews.

Это делает находку самым старым предметом, когда-либо найденным на месте раскопок Цузураозаки, которое известно с 1924 года, когда рыбаки впервые выловили древнюю керамику своими сетями. Оценивая артефакт, эксперты сравнили форму сосуда с известными образцами обеих традиций, отмечая сходство в его структуре и отделке поверхности.

Эти ранние традиции гончарства являются одними из первых шагов в истории керамики Японии. Керамика в стиле Дзингудзи известна своими заостренными основами и легкими гравировальными отметками, которые отражают ранние попытки формирования и обжига глины.

Стиль верхнего слоя Конами ввел более четкие узоры на поверхности и лучшие техники обжига в начале периода Джомон. Сосуд из озера Бива соответствует этому этапу развития, давая исследователям редкое представление о том, как эти ранние методы использовались тысячи лет назад.

Открытие стало возможным благодаря высокоточной системе 3D-сканирования, созданной для инспекции подводных кабелей. С помощью четырех скоординированных камер система создала детальное изображение участка дна озера размером 200 на 40 метров, даже в условиях плохой видимости.

В отличие от предметов, найденных на суше, которые часто разрушаются со временем, подводные артефакты могут оставаться защищенными в течение длительного времени Фото: Nagahama city government/Shiga prefectural government

Эти инструменты были поддержаны автономными подводными аппаратами (AUV), разработанными Национальным морским исследовательским институтом Японии. AUV, испытанные в глубоководных миссиях и предварительных поисках в озере Бива, используют передовые системы управления и сонар для регистрации участков, недоступных для многих дайверов.

Отличное состояние сосуда удивило многих экспертов. В отличие от предметов, найденных на суше, которые часто разрушаются со временем, подводные артефакты могут оставаться защищенными в течение длительного времени.

Район Цузураозаки расположен в глубокой впадине, где осадки не накапливаются легко, а постоянные геологические движения держат часть дна озера открытой. Наряду с древним артефактом исследователи задокументировали шесть глиняных кувшинов Хадзи, которым примерно 1500 лет, что свидетельствует о культурной важности этого места в очень разных исторических периодах.

Несмотря на то, что с начала XX века было найдено более 200 фрагментов керамики разных эпох, полная история этого места остается непонятной. Существуют различные теории: от ритуальных действий до поселений на берегу озера, которые позже затонули, или даже оползней земли, вызванных землетрясениями.

Расположение вновь найденного сосуда — в вертикальном положении и нетронутого — может помочь выяснить, что произошло в Цузураозаки и почему предметы из разных периодов оказались в одной местности.

Экспедиция на озеро Бива стала важным событием для подводной археологии в Японии. Сочетание автономных подводных аппаратов и технологии детального сканирования продемонстрировало, как можно безопасно и точно исследовать глубоководные объекты.

Профессор Кеничи Яно из университета Рицумейкан отметил, что условия находки были уникальными для подводной среды и не могли быть сохранены на суше. Учитывая сотни затопленных археологических памятников по всей Японии, исследователи надеются, что эти технологии приведут к более значительным открытиям и расширят понимание ранней деятельности человека в этом регионе.

10000-летний керамический сосуд из озера Бива является ценным образцом древней истории и показывает, как современная робототехника может помочь исследователям изучать районы, которые ранее считались недоступными. Сочетание научных инструментов и археологических знаний продолжает раскрывать важные детали о ранних культурах и их развитии.

