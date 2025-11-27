Потомки создателей висячих гробов до сих пор живы: китайские ученые обнаружили линию ДНК, которой тысячи лет (фото)

Общины южного Китая известны своим погребальным обычаем, согласно которому деревянные гробы размещают высоко на скалах или глубоко в ущельях, вымытых реками. Эти захоронения уже давно вызывают вопросы об их создателях и идеях, сформировавших эту практику.

Несмотря на многовековой интерес археологов, идентичность строителей оставалась неизвестной из-за отсутствия письменных записей и исчезновения этой традиции из повседневной жизни, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новый генетический анализ, проведенный исследователями из Китайской академии наук и их международными партнерами, предоставляет четкие доказательства о людях, которые стоят за этими висячими гробами.

Исследование показывает прямую связь между древними мастерами и современной общиной Бо в Юньнане. Согласно результатам исследования, ДНК народа Бо совпадает с генетическим материалом, взятым у лиц, найденных на местах висячих гробов, что подтверждает древние устные утверждения об их происхождении.

Відео дня

В ходе исследования были изучены геномы 11 древних лиц из Юньнани и Гуанси, четырех человек из захоронений в Таиланде и 30 человек из современных деревень народа Бо. Результаты показывают миграцию населения, которая длилась тысячи лет в Восточной и Юго-Восточной Азии.

Данные указывают, что древнейшие корни этого погребального обычая связаны с прибрежными неолитическими группами юго-восточного Китая, потомки которых говорили на тай-кадайских и австронезийских языках. Примерно 3000 лет назад этот обычай распространился вглубь материка вдоль крупных речных коридоров и в конце концов достиг горных районов Китая и северного Таиланда.

Исследование связывает традиции захоронения в висячих гробах в Таиланде с переселениями из южного Китая Фото: Wikimedia Commons

Генетические профили показывают сильную связь между древними создателями висячих гробов и этими прибрежными группами, а также свидетельствуют о контактах с отдаленными народами. Два человека из Юньнани, которые жили примерно 1200 лет назад, имели предков, связанных с фермерами из района Желтой реки, общинами Гималаев и группами с Монгольского плато.

Исследователи отмечают, что такая вариативность свидетельствует о перемещении на большие расстояния во время династии Тан, когда регионы Азии переживали интенсивный культурный и демографический обмен.

Наиболее впечатляющие доказательства происходят от современных крестьян Бо, которые живут в карстовых долинах Юньнани. Хотя официально они принадлежат к этнической группе Йи, их обычаи и устные традиции всегда указывали на отдельную историю.

Моделирование ДНК показывает, что почти две трети их предков происходят от древних народов, которые хоронили умерших в висячих гробах, а также есть следы от групп бронзового века с юго-запада.

Культурная преемственность также проявляется в их современной практике "захоронения в пещерах душ", которая соответствует символическим элементам, найденным в древних захоронениях на скалах. Даже медные предметы, обнаруженные в пещерах предков Бо, имеют следы окисления, что свидетельствует о веках ритуальной устойчивости.

Исследование также связывает традиции захоронения в висячих гробах в Таиланде с переселениями из южного Китая. Лица из Панг Мафа имеют смешанное происхождение от китайских мигрантов и давно оседлых групп охотников-собирателей Юго-Восточной Азии. Эта закономерность может отражать браки между приезжими мужчинами и местными женщинами, что сформировало культурный и генетический ландшафт региона.

Важно

Сохранилась невредимой 10 000 лет: японские археологи нашли уникальный артефакт на дне озера (фото)

Некоторые вопросы остаются нерешенными. Места в горах Уи, которые считаются древнейшим центром обычая висячих гробов, еще не дали генетических образцов. Подобные традиции на островах Юго-Восточной Азии и Тихого океана также не имеют генетических данных. Будущие исследования помогут составить более полную картину региона.

Ранее Фокус писал о древней гавани, которую обнаружили неподалеку от побережья Фетхие, Турция. Ученые обнаружили несколько затонувших кораблей, датируемых периодом от бронзового века до Османской империи.

Также мы рассказывали о неожиданном открытии в Турции. Благодаря снижению уровня воды в озере Сапанджи, археологи обнаружили древние руины.