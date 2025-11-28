Редкая средневековая печать, найденная в Рейне, раскрывает скрытую историю Базеля: что узнали ученые (фото)

Археологи, работающие под знаменитой Пфальцской террасой в Базеле, Швейцария, обнаружили неожиданную коллекцию артефактов, что превратило обычный инженерный проект в археологические раскопки. Исследователи обнаружили средневековую печать, римские монеты и следы бани XIX века.

Наиболее впечатляющей находкой является 4,8-сантиметровая латунная печать с надписью "ECCE(LESIA). BASILIEN(SIS) + S(IGILLVM) RVDOLFI.CANTORI", которую идентифицировали как личную печать домкатора Рудольфа Крафта, пишет Arkeonews.

По данным Археологической службы Базель-Штадта, Крафт служил кантором Базельского собора в период с 1296 по 1305 год, а эмблема с рогатиной на печати с необычайной четкостью подтверждает его личность.

Эксперты отмечают, что печати почти никогда не сохраняются в подводных условиях в таком хорошем состоянии. Это дает исследователям чрезвычайно прямую связь с административным миром Базельского собора, где кантор собора не только руководил литургической музыкой, но и управлял образованием, планированием церемоний и ключевыми институциональными обязанностями в средневековой церковной иерархии.

Неожиданное место находки усиливает дискуссию: некоторые специалисты интерпретируют присутствие печати в Рейне как случайную потерю, а другие предполагают символическое возложение, связанное с церковными обычаями.

Наряду с печатью подводные специалисты изъяли несколько римских артефактов, в частности серебряную силикву, монету времен императора Грациана, отчеканенную между 375 и 378 годами н. э. Сохранение монеты дает четкое представление о торговых путях, военной логистике и повседневных транзакциях вдоль римской границы на Рейне.

В этой части реки постоянно находят древние артефакты. Во время засухи 1932/33 годов исследователи задокументировали 580 римских монет и многочисленные средневековые предметы в той же зоне.

Раскопки также обнаружили элементы раннемодерной истории Базеля. Исследователи нашли части первого открытого речного плавательного комплекса города, построенного в 1831 году.

Железный свайный наконечник, который использовался для закрепления деревянных столбов, подтверждает, что когда-то это сооружение возвышалось над этим участком Рейна, иллюстрируя, как река постепенно превращается из промышленной и транспортной артерии в место отдыха.

Для сохранения и документирования хрупких находок Археологическая служба Базель-Штадта использует подводные камеры, дроны и металлоискатели. Эти инструменты позволяют исследователям работать в нестабильной зоне между берегом и руслом реки.

Радиоуглеродное датирование, стратиграфия и подводные исследования играют важную роль в установлении возраста и местоположения объектов. Эти методы работают вместе, чтобы воссоздать хронологию: римская деятельность более 1600 лет назад, церковная жизнь XIII-XIV веков и раннемодерная трансформация берега реки.

Печать Рудольфа Крафта выделяется не только своей сохранностью, но и культурным весом. Средневековые печати выполняли функцию подписей в эпоху, когда не существовало других способов подтвердить личность автора письма.

Обнаружение такой печати в неповрежденном состоянии является редкой находкой, дающей историкам прямую связь с институциональным миром, который формирует духовную идентичность Базеля.

