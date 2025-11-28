Шаман назвал фигуры с 4000-летних изображений поименно: какие тайны скрывают рисунки каньона Пекос (фото)

Ученые обнаружили, что на протяжении тысячелетий древние люди создавали огромные наскальные рисунки на территории современного южного Техаса, которые сохраняли неизменную концепцию космоса. Эти изображения отражают мировоззрение, основные идеи которого до сих пор находят отклик в коренных общинах по всей Америке.

Согласно исследованиям, в которых участвовали Кэролин Бойд и доктор Карен Стилман, рисунки в каньоне Пекос являются одной из древнейших художественных традиций Северной Америки. Радиоуглеродное датирование 12 изображений показывает, что самые старые из них были созданы 5760-5385 лет назад, а самые новые — 1370-1035 лет назад, пишет IFLScience.

Бойд отметила: "Эти рисунки могут быть древнейшими сохранившимися визуальными свидетельствами той самой основной космологии, которая позже сформировала цивилизации Мезоамерики и сегодня проявляется во всей коренной Америке".

Она отметила интеллектуальную глубину рисунков, сказав, что они свидетельствуют о том, что "сложные религиозные и философские мысли возникли среди собирателей задолго до возникновения городов и государств".

Одни и те же мотивы повторялись на протяжении тысячелетий, образуя символическую систему Фото: Shumla Archaeological Research & Education Center

Рисунки каньона Пекос имеют длину до 30,5 метров и состоят из фигур, похожих на людей и животных, расположенных в четко организованных последовательностях. На протяжении более чем 175 поколений художники придерживались одних и тех же правил: цвета наносились в строгом порядке — сначала черный, затем красный, затем желтый и, наконец, белый.

Одни и те же мотивы повторялись на протяжении тысячелетий, образуя то, что Стилман описывает как настоящую символическую систему. "Это визуальный язык, а не просто красивые рисунки на стене", — заявила ученая.

Один из повторяющихся мотивов показывает "арку с порталом, с проходящей через него человеческой фигурой", что ученые интерпретируют как изображение порога между подземным миром и верхним миром.

Шаман хуичол, посетивший это место в начале 2000-х годов, смог идентифицировать фигуры по именам, узнав духовные концепции, общие с его собственной традицией Фото: Steelman et al., Sci. Adv. 11, eadx7205, Illustration by Carolyn E. Boyd

Последовательность этой системы верований поражает. Стилман рассказала, как шаман хуичол, посетивший это место в начале 2000-х годов, смог идентифицировать фигуры по именам, узнав духовные концепции, общие с его собственной традицией. "Мы не знаем имен [оригинальных художников], потому что они жили пять-шесть тысяч лет назад", — объяснила Стилман. "Но современные коренные племена являются потомками этих людей".

Рисунки каньона Пекос также служат культурными мостами: их мотивы, кажется, предсказывают более поздние мезоамериканские мировоззрения, построенные вокруг многослойных вселенных, путешествий предков и циклического времени. Немногие археологические открытия демонстрируют такую долговременную непрерывность идей, что делает это место ключевым для понимания истории Америки.

