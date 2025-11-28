Дама с перевернутой диадемой: необычное захоронение вызвало вопросы среди ученых (фото)

В Греции археологи обнаружили древнее захоронение молодой женщины, которую похоронили с украшенной бронзовой диадемой, размещенной вверх дном — неожиданная и загадочная деталь, которая привлекла внимание ученых. Могилу женщины нашли к северу от большого древнего святилища, где было обнаружено кладбище с могилами элиты и остатками укрепленного поселения.

Раскопки, проведенные Эфоратом древностей Фтиотиды и Эвритании, обнаружили большое кладбище к северу от святилища Аполлона Птуса и древней Акрефии, на земле, предназначенной для строительства фотоэлектрической установки вблизи озера Кифисида, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Археологи обнаружили ямные захоронения, погребальные костры и гробницы с черепичной крышей. Из сорока захоронений, исследованных на сегодня, все указывают на богатство и власть элиты-землевладельцев. Среди них выделяется одно захоронение так называемой "Дамы с перевернутой диадемой", могила молодой аристократки, которой на момент смерти было 20-30 лет.

Відео дня

Бронзовая диадема, богато украшенная центральной розеткой в форме солнца и геральдическими львами, традиционными символами королевской власти, была найдена перевернутой Фото: Greek Ministry of Culture

Ее бронзовая диадема, богато украшенная центральной розеткой в форме солнца и геральдическими львами, традиционными символами королевской власти, была найдена перевернутой. Львы были изображены лежа на спине, а орнамент был расположен внизу, что не имеет аналогов в подобных архаических захоронениях.

Археологи датируют захоронение второй половиной VII века до н. э., переходной эпохой, когда наследственная монархия уступала место аристократическому правлению и возвышению олигархий в греческих городах-государствах.

Статус аристократки подтверждается большим набором погребальных даров Фото: Greek Ministry of Culture

Статус аристократки подтверждается большим набором погребальных даров, среди которых две большие пряжки боэтского типа с геометрическими мотивами лошадей, подвеска в форме вазы, бусины из слоновой кости и янтаря, медные серьги и другие артефакты.

Рядом археологи нашли еще одно захоронение молодой женщины, также с бронзовой диадемой, украшенной розетками и украшениями, очень похожими на те, что принадлежали знатной женщине.

Важно

Шаман назвал фигуры с 4000-летних изображений поименно: какие тайны скрывают рисунки каньона Пекос (фото)

Перевернутое размещение диадемы вызывает интересный вопрос: был ли это преднамеренный символический акт, ритуал, ознаменовавший конец власти, или просто уникальный погребальный обычай местной элиты? Окончательного ответа еще нет, и дальнейшие раскопки могут обнаружить новые подсказки.

Ранее Фокус писал о редкой средневековой печати, которую обнаружили в Швейцарии. Несмотря на длительное пребывание под водой, артефакт хорошо сохранился и ученые смогли даже идентифицировать владельца.

Также мы рассказывали о неожиданной находке в Испании. Археологи обнаружили 2000-летний череп, который стал доказательством жестокости римлян.