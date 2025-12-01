Нашли обсидиановое зеркало: археологи рассказали о неолитических открытиях в Канхасане (фото)

Во время раскопок в центральной Турции археологи обнаружили обсидиановое зеркало возрастом 8500 лет на месте, которое давно известно своими глубокими неолитическими корнями. Также ученые нашли доказательства того, что неолитические общества были гораздо сложнее, чем до сих пор считали.

Раскопки на курганах Канхасан в селе Алачати в Карамани, проведенные во время второй фазы работ в рамках проекта "Наследие для будущего" Министерства культуры и туризма Турции, обнаружили свидетельства, которые могут изменить наше представление о планировании ранних поселений, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Проект возглавляет доцент Аднан Байсал из Анкарского университета, команда которого обнаружила многослойные доказательства, предшествующие или параллельные таким знаковым анатолийским памятникам, как Чатал-Гёюк.

Відео дня

Жители Канхасана практиковали архитектурное планирование гораздо раньше, чем было задокументировано

Одним из самых выдающихся открытий является идентификация того, что исследователи описывают как древнейший известный план улиц из докерамического неолитического периода. Это свидетельствует о том, что жители Канхасана практиковали архитектурное планирование гораздо раньше, чем было задокументировано.

"Эта концепция улиц из неолитического периода без керамики указывает на первые шаги урбанизации в Анатолии", — объясняет Байсал. "Это свидетельствует об организованной структуре общины, которая ценила доступность, общие пространства и архитектурное планирование".

Эта ранняя городская модель ставит Канхасан в один ряд с другими неолитическими центрами, включая Ашкили-Гёюк, Бонджуклу-Гёюк и Пинарбаши, которые вместе образуют культурную дугу, достигающую своего апогея в мегапоселении Чатал-Гёюк.

Среди открытий этого сезона особенно выделяется обсидиановое зеркало, датированное примерно 6500 годом до н. э., которое является как технологическим достижением, так и культурным артефактом.

Особенно выделяется обсидиановое зеркало, датированное примерно 6500 годом до н. э., которое является как технологическим достижением, так и культурным артефактом

Зеркала, изготовленные из вулканического стекла, являются редкими в древнем Ближнем Востоке из-за сложного процесса производства. Обсидиан необходимо точно формировать и полировать с помощью абразивных материалов, что требует уровня мастерства, указывающего на специализированное ремесло.

По словам Байсала, зеркало из Канхасана хронологически совпадает с экземплярами, найденными в Чатал-Гёюк, и все известные образцы происходят с территории современной Турции. Это подкрепляет мысль, что производство обсидиановых зеркал было уникальной анатолийской инновацией.

"Эти зеркала требуют исключительного уровня мастерства, — отмечает Байсал, — Процесс производства чрезвычайно сложный — обсидиан нужно тщательно формировать и полировать с помощью абразивных материалов. Это не было случайным ремеслом, а специализированной технологией".

Во время раскопок археологи обнаружили обсидиановые наконечники стрел, украшенные тонким линейным насечением — изящными гравировками, которые, кажется, являются эксклюзивными для региона Канхасан.

"Эти гравированные предметы свидетельствуют о древней местной традиции", — отмечает Байсал. "Хотя обсидиан встречается на многих неолитических памятниках, этот конкретный стиль гравировки, как представляется, является эксклюзивным для Канхасана".

Археологи предполагают, что гравировки могли служить маркерами социальной идентичности, собственности или символической коммуникации — важной чертой сообществ, переходивших от кочевого образа жизни к постоянным сельскохозяйственным поселениям.

Гравировки могли служить маркерами социальной идентичности, собственности или символической коммуникации

В течение десятилетий Чатал-Гёюк доминировал в научных исследованиях неолитического прошлого Центральной Анатолии. Его сложные фрески и архитектура сформировали глобальные представления о жизни ранних деревень. Но Байсал утверждает, что культурная эволюция региона уходит гораздо дальше в прошлое.

Находки команды, от ранней планировки улиц до символической обработки обсидиана, позиционируют Канхасан как ключевое звено в развитии передовых неолитических технологий и социальных систем.

Расположенный вблизи источников вулканического обсидиана, Канхасан служил ранним центром производства инструментов и инноваций. Обсидиан из этого региона широко распространялся по всему древнему Ближнему Востоку, достигая общин вплоть до Леванта.

Эти находки ставят под сомнение давние предположения о том, что символическая и технологическая сложность внезапно появилась в крупных неолитических городах. Зато Канхасан демонстрирует постепенную, взаимосвязанную культурную эволюцию в Центральной Анатолии.

Важно

Археологи нашли захоронение элитных воинов: в Венгрии обнаружены редкие артефакты

Текущие раскопки имеют целью раскрыть больше деталей о повседневной жизни, ритуальном поведении и технологических навыках древнейших поселенцев Канхасана. Каждый новый артефакт добавляет еще один слой к истории о том, как некоторые из древнейших сообществ мира строили свои дома, изготавливали инструменты и выражали свою идентичность.

Ранее Фокус писал о необычном захоронении, найденном в Греции. Ученые обнаружили останки женщины, на голове которой была перевернутая диадема.

Также мы рассказывали о неожиданном открытии в Турции. Благодаря снижению уровня воды в озере Сапанджи, археологи обнаружили древние руины.