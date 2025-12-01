Святой Грааль кораблекрушений: ученые наконец подняли с морского дна сокровища галеона "Сан-Хосе" (фото)

Исследователи начали поднимать на поверхность давно утраченные сокровища с легендарного затонувшего корабля "Сан-Хосе" у берегов Колумбии. Через три века после того, как галеон затонул в жестокой битве 1708 года, первые артефакты наконец достали со дна.

Местонахождение корабля, расположенное к югу от Картахены на глубине примерно 600 метров, впервые обнаружили в 2015 году. С тех пор правительство Колумбии, Испания, американская компания по подъему затонувших кораблей и коренной народ Боливии Кхара-кхара выдвинули свои претензии на затонувший корабль, пишет Live Science.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам Алены Кайседо Фернандес, директора Колумбийского института антропологии и истории (ICANH), недавно найденные предметы "дают возможность приблизиться к истории галеона "Сан-Хосе".

Відео дня

Исследователи подняли две целые фарфоровые чашки и обломки керамики Фото: Lina Rozo y Saulón Guerrero

Галеон "Сан-Хосе" возглавлял флот из 18 испанских кораблей с сокровищами, когда в июне 1708 года его атаковали британские военные корабли. Судно затонуло во время битвы, забрав с собой около 600 членов экипажа и пассажиров.

Легендарным этот корабль сделал его груз: 200 тонн золота, серебра и драгоценных камней, стоимость которых в 2018 году оценивалась в 18 миллиардов долларов. Из-за этого необычайного богатства корабль часто называют "Святым Граалем кораблекрушений".

Легендарным этот корабль сделал его груз: 200 тонн золота, серебра и драгоценных камней, стоимость которых в 2018 году оценивалась в 18 миллиардов долларов Фото: Lina Rozo y Saulón Guerrero

В течение последнего десятилетия ученые исследовали галеон с помощью дистанционно управляемых аппаратов (ROV) — роботов-подводных лодок, способных снимать детальные изображения в глубоких водах, где не могут работать дайверы. Эти миссии ROV обнаружили монеты, пушки, фарфоровые чашки и золотые слитки, разбросанные по дну моря.

На данный момент исследователи подняли бронзовую пушку, три бронзовые и золотые монеты, две целые фарфоровые чашки и несколько фарфоровых обломков.

Работы подняли материалы на поверхность, где их немедленно стабилизировали. Как сообщили представители ICANH, пушку поместили в охлаждающий контейнер, а монеты оставили погруженными в соленую воду, чтобы остановить процесс разрушения.

Министерство культуры Колумбии заявило, что работы по консервации будут продолжаться, а в перспективе артефакты из "Сан-Хосе" планируется выставить в национальном музее.

Предметы, которые провели столетия под водой, требуют тщательного консервирования. Металлические артефакты, погруженные в морскую воду, накапливают соли, которые могут кристаллизоваться и уничтожить предмет после контакта с воздухом. Хранение монет в соленой воде, а затем постепенное их обессоливание предотвращает быстрое разрушение.

Аналогично, контролируемое охлаждение замедляет химические реакции в таких материалах, как бронза, дерево и органические волокна, что позволяет консерваторам стабилизировать их со временем.

Министерство культуры Колумбии заявило, что работы по консервации будут продолжаться, а в перспективе артефакты из "Сан-Хосе" планируется выставить в национальном музее Фото: Lina Rozo y Saulón Guerrero

ROV играют решающую роль в безопасном извлечении. Эти роботизированные системы обеспечивают съемку с высоким разрешением, точное манипулирование и контроль в реальном времени — это необходимо для работы с хрупкими предметами под экстремальным давлением, где дайверы не могут работать.

Хотя была изъята лишь малая часть огромного груза "Сан-Хосе", каждый артефакт добавляет новые штрихи к истории корабля, который очаровал историков, правительства и охотников за сокровищами по всему миру.

Важно

Шаман назвал фигуры с 4000-летних изображений поименно: какие тайны скрывают рисунки каньона Пекос (фото)

Тайна "Сан-Хосе" продолжает вызывать глобальный интерес — и поднимает нерешенные вопросы о собственности, наследии и будущем одного из самых ценных затонувших кораблей в истории.

Ранее Фокус писал о недавно найденных захоронениях элитных воинов в Венгрии. Во время исследования археологи обнаружили ценные артефакты.

Также мы рассказывали о неожиданной находке в Испании. Археологи обнаружили 2000-летний череп, который стал доказательством жестокости римлян.