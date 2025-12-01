Святий Грааль корабельних аварій: вчені нарешті підняли з морського дна скарби галеону "Сан-Хосе" (фото)

Дослідники почали підіймати на поверхню давно втрачені скарби з легендарного затонулого корабля "Сан-Хосе" біля берегів Колумбії. Через три століття після того, як галеон затонув у жорстокій битві 1708 року, перші артефакти нарешті дістали з дна.

Місцезнаходження корабля, розташоване на південь від Картахени на глибині приблизно 600 метрів, вперше виявили в 2015 році. З того часу уряд Колумбії, Іспанія, американська компанія з підйому затонулих кораблів та корінний народ Болівії Кхара-кхара висунули свої претензії на затонулий корабель, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами Альєни Кайседо Фернандес, директора Колумбійського інституту антропології та історії (ICANH), нещодавно віднайдені предмети "дають можливість наблизитися до історії галеона "Сан-Хосе".

Відео дня

Дослідники підняли дві цілі порцелянові чашки та уламки кераміки Фото: Lina Rozo y Saulón Guerrero

Галеон "Сан-Хосе" очолював флот із 18 іспанських кораблів із скарбами, коли в червні 1708 року його атакували британські військові кораблі. Судно затонуло під час битви, забравши з собою приблизно 600 членів екіпажу та пасажирів.

Легендарним цей корабель зробив його вантаж: 200 тонн золота, срібла та дорогоцінних каменів, вартість яких у 2018 році оцінювалася в 18 мільярдів доларів. Через це надзвичайне багатство корабель часто називають "Святим Граалем корабельних аварій".

Легендарним цей корабель зробив його вантаж: 200 тонн золота, срібла та дорогоцінних каменів, вартість яких у 2018 році оцінювалася в 18 мільярдів доларів Фото: Lina Rozo y Saulón Guerrero

Впродовж останнього десятиліття вчені досліджували галеон за допомогою дистанційно керованих апаратів (ROV) — роботів-підводних човнів, здатних знімати детальні зображення в глибоких водах, де не можуть працювати дайвери. Ці місії ROV виявили монети, гармати, порцелянові чашки та золоті злитки, розкидані по дну моря.

На даний момент дослідники підняли бронзову гармату, три бронзові та золоті монети, дві цілі порцелянові чашки й кілька порцелянових уламків.

Роботи підняли матеріали на поверхню, де їх негайно стабілізували. Як повідомили представники ICANH, гармату помістили в охолоджувальний контейнер, а монети залишили зануреними в солону воду, щоб зупинити процес руйнування.

Міністерство культури Колумбії заявило, що роботи з консервації будуть продовжуватися, а в перспективі артефакти з "Сан-Хосе" планується виставити в національному музеї.

Предмети, які провели століття під водою, вимагають ретельного консервування. Металеві артефакти, занурені в морську воду, накопичують солі, які можуть кристалізуватися і знищити предмет після контакту з повітрям. Зберігання монет у солоній воді, а потім поступове їх знесолення запобігає швидкому руйнуванню.

Аналогічно, контрольоване охолодження уповільнює хімічні реакції в таких матеріалах, як бронза, дерево та органічні волокна, що дозволяє консерваторам стабілізувати їх з часом.

Міністерство культури Колумбії заявило, що роботи з консервації будуть продовжуватися, а в перспективі артефакти з "Сан-Хосе" планується виставити в національному музеї Фото: Lina Rozo y Saulón Guerrero

ROV відіграють вирішальну роль у безпечному вилученні. Ці роботизовані системи забезпечують зйомку з високою роздільною здатністю, точне маніпулювання та контроль у реальному часі — це необхідно для роботи з крихкими предметами під екстремальним тиском, де дайвери не можуть працювати.

Хоча було вилучено лише малу частину величезного вантажу "Сан-Хосе", кожен артефакт додає нові штрихи до історії корабля, який зачарував істориків, уряди та мисливців за скарбами по всьому світу.

Важливо

Шаман впізнав постаті з 4000-річних зображень поіменно: які таємниці приховують малюнки каньйону Пекос (фото)

Таємниця "Сан-Хосе" продовжує викликати глобальний інтерес — і порушує невирішені питання про власність, спадщину та майбутнє одного з найцінніших затонулих кораблів в історії.

Раніше Фокус писав про нещодавно знайдені поховання елітних воїнів у Угорщині. Під час дослідження археологи виявили цінні артефакти.

Також ми розповідали про неочікувану знахідку в Іспанії. Археологи виявили 2000-річний череп, який став доказом жорстокості римлян.