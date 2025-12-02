Про ці аномалії ніхто не знав: вчені виявили стародавні мегалітичні тераси в Індонезії (фото)

Археологи виявили докази того, що лісисті схили гори Тангкіл в Індонезії можуть приховувати один з найрозгалуженіших мегалітичних ландшафтів Західної Яви. Вчені знайшли приховані тераси, різьблені камені та багатовікові торгівельні артефакти, що змінило роль гори в стародавніх культурних мережах регіону.

Відкриття відбулося на початку цього року, після того як Зубайр Масуд виявив фрагмент кам'яної скульптури в густій рослинності гори Тангкіл. Лабораторне порівняння підтвердило, що літичний склад артефакту майже повністю збігається з мегалітичними об'єктами, що зберігаються в музеї Прабу Сілівангі, пише Arkeonews.

Під час археологічного семінару в липні захисник культурної спадщини К. Х. Фаджар Лаксана наголосив на матеріальній схожості: "Склад і характеристики вказують на сильний зв'язок. Це дуже багатообіцяюче відкриття".

Додаткові знахідки, зокрема менгір у селі Тугу та розкидані кам'яні залишки на горі Каранг, підкріпили давні гіпотези про те, що гора Тангкіл колись могла належати до ширшої мегалітичної мережі, що простягалася по всій Західній Яві.

Найбільш переконливі докази з'явилися, коли Національне агентство досліджень та інновацій (BRIN) провело дослідження за допомогою LiDAR між 16 і 20 вересня 2025 року. Технологія LiDAR (Light Detection and Ranging) використовує лазерні імпульси для картографування контурів земної поверхні, навіть під густою рослинністю, що робить її ідеальною для сканування лісистих археологічних пам'яток.

Дослідження виявило раніше невидимі кам'яні комплекси та аномалії ландшафту з певними візерунками. За словами М. Ірфана Махмуда, голови Дослідницького центру доісторичної та історичної археології BRIN, розташування каменів чітко вказує на навмисне будівництво.

"Ми виявили скупчення кам'яних структур у підвищених зонах, що вказує на те, що ця територія використовувалася не випадково, а відповідно до екологічних закономірностей, придатних для діяльності стародавніх людей", — пояснив вчений.

За допомогою LiDAR вчені виявили чотири тераси. До першої входять фрагментовані камені, менгіри, формація, що вказує на потенційну статую та залишки кам'яної доріжки.

Друга тераса складається з структурованих кам'яних композицій, що нагадують традиційні ігрові дошки дакон. Третя тим часом складається з нагромаджень каменів, частина з яких встановлені вертикально. На думку вчених, це може вказувати на ритуальну роль місця.

Попередні дослідження BRIN виявили сотні керамічних фрагментів, що датуються X-XX століттями Фото: MUSEUM PRABU SILIWANGI

Четверта тераса складається з довгих рядів каменів та кількох вертикальних менгірів. Дослідники також склали карту лінійних аномалій, які, як вважається, є залишками стародавніх доріг і терасових платформ — свідченням складної модифікації землі.

Попередні дослідження BRIN виявили сотні керамічних фрагментів, що датуються X-XX століттями. Аналітики відзначають чіткий зв'язок з китайськими товарами, що свідчить про те, що регіон гори Тангкіл колись знаходився поблизу активних торгових шляхів.

"Ця кераміка є свідченням широкої економічної взаємодії", — сказав один з дослідників. "Це важливо не тільки для археології, але й для розуміння історії регіональної торгівлі".

Науковий прогрес залишається повільним через розташування гори Тангкіл у природному заповіднику Сукаваяна, де для проведення розкопок і навіть обрізки рослинності потрібні спеціальні дозволи.

"Проблема полягає в тому, що ми ще не можемо проводити розкопки в ключових районах, — сказав Ірфан. — Наразі ми обмежуємося поверхневим аналізом і аерофотозйомкою. Перед тим як продовжувати роботу, нам потрібно більше координувати свої дії з органами влади".

Попри ці обмеження, вчений відзначив наукову перевагу незайманого ландшафту: "Заповідна зона означає, що дані залишилися в основному недоторканими. Для археологічної цілісності це ідеальні умови".

Вчені відзначають можливі зв'язки між горою Тангкіл та іншими мегалітичними центрами в Західній Яві Фото: MUSEUM PRABU SILIWANGI

Вчені, такі як професор Алі Акбар з Університету Індонезії, відомий своєю роботою в Гунунг-Паданг, відзначають можливі зв'язки між горою Тангкіл та іншими мегалітичними центрами в Західній Яві. Такі зв'язки можуть зробити гору ключовим вузлом у доісторичних культурних системах.

З огляду на ці відкриття, дослідники BRIN та культурні лідери закликають регіональні та національні органи влади визнати гору Тангкіл об'єктом культурної спадщини.

"Те, що почалося як рутинна перевірка музею, переросло в сильні ознаки важливого археологічного об'єкта", — сказав К. Х. Фаджар. "Ми закликаємо уряд захистити гору Тангкіл як культурну спадщину".

BRIN планує розпочати чергову фазу досліджень на початку вересня, включаючи розширене сканування LiDAR та картографування за допомогою дронів, щоб уточнити інтерпретацію структур та знайти приховані об'єкти.

Якщо це підтвердиться, гора Тангкіл може стати одним з найважливіших мегалітичних об'єктів Індонезії, що зберігає сліди стародавньої інженерії, ритуальних ландшафтів і століть регіональної торгівлі.

