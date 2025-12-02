Таких в мире только 3: что известно о 1600-летней шляпе, которая чудом сохранилась до наших дней

Археологи представили прекрасно сохранившуюся шерстяную шляпу — редкий артефакт раннехристианского или коптского периода Египта. Эта находка дает представление о временах, когда Египет находился на распутье между римским господством и формированием христианской идентичности.

Артефакт, который сейчас хранится в Болтонском музее в Англии, обнаружили в 1911 году в Лахуне, месте, известном своим городским комплексом и пирамидой, построенной в период Среднего царства. Шляпу нашли среди многочисленных предметов одежды, демонстрирующих необычайное мастерство коптских текстильщиков, пишет Live Science.

На сегодня известно лишь о трех таких шляпах, сохранившихся до наших дней, и эта является наиболее хорошо сохранившейся. Шляпа от солнца, диаметром примерно 39,5 сантиметров, изготовлена из коричневого фетра, а для полей использовали красный.

Шляпа имела подкладку из белого фетра, а для обшивки краев использовали зеленую шерстяную ткань. Швы были укреплены скользящими стежками, что демонстрирует сложное мастерство, которое редко можно увидеть в сохранившихся коптских текстильных изделиях.

В заявлении Болтонского совета отмечается, что эксперты считают, что шляпа, вероятно, принадлежала римскому воину, поскольку артефакт похож на римские головные уборы третьего века. Однако конструкция и прочная войлочная структура свидетельствуют о том, что шляпа, вероятно, была адаптирована для защиты от интенсивного солнца и частых песчаных бурь в Египте.

Этот период совпадает с появлением коптской культуры после 395 года н. э., когда Римская империя разделилась и в Египте сформировалась отдельная христианская идентичность. Текстиль из коптских захоронений в Фаюме известен своими цветными нитями, тканой иконографией и мотивами, варьирующимися от римских богов до христианских святых и египетского анкха.

В августе 2025 года солнечную шляпу впервые выставили на обозрение после масштабных реставрационных работ. Реставратор текстиля Джеки Хайман стабилизировала поврежденные моллюсками участки, восстановив первоначальную форму шляпы.

Сам факт сохранения фетровой шерсти в египетских условиях является чрезвычайным. Шерстяные волокна быстро разлагаются, если условия не являются идеальными, что делает этот случай редким.

Шляпа демонстрирует, как римские военные стили соединились с местными египетскими потребностями — напоминание о том, что культурный обмен в античности происходил не только через памятники и тексты, но и через повседневные предметы.

