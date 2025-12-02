Климатический архив в сталагмите: археологи узнали, каким был климат 18 000 лет назад (фото)

В отдаленной пещере в Курдистане археологи обнаружили древний сталагмит, который содержит историю климатических изменений, произошедших между 18 000 и 7500 годами назад. Изменения в количестве осадков сохранились внутри образования с необычайной четкостью, раскрывая прошлое долин, где появилось раннее земледелие и первые оседлые общины.

Сталагмит обнаружили в пещере Хсарок в горах Загрос в Родящем полумесяце. Эти образования растут слой за слоем, когда минералы, переносимые каплями воды, затвердевают в камень, пишет IFLScience.

Поскольку слои сталагмитов удерживают химические сигналы, связанные с осадками, температурой и пылью, они действуют как природные архивы климата. В этом случае временная шкала сталагмита непосредственно совпадает с зарождением сельского хозяйства и ростом некоторых древнейших поселений человечества.

Примерно 14 560 лет назад сталагмит показывает резкое увеличение количества осадков, что видно по более быстрому отложению известняка. Но около 12 700 лет назад количество осадков уменьшилось, а пыль усилилась, что сказалось на повышенной концентрации микроэлементов, таких как барий, стронций, цинк и натрий.

Эти изменения отражают глобальные переходы, известные из ледовых кернов Гренландии: теплый период Боллинг-Аллерод, за которым последовало внезапное похолодание в период молодого дриаса.

Соседняя пещера Палегавра рассказывает параллельную историю человечества. Археологические данные свидетельствуют, что она была заселена во время раннего потепления после последнего ледникового периода, затем была в основном заброшена из-за засухи, а затем снова заселена, когда вернулось тепло — именно такая картина сохранилась внутри сталагмита пещеры Хсарок.

Авторы отмечают, что до голоцена предгорья Загроса "создавали мозаику пространственно ограниченных, но богатых ресурсами сред. Хотя они не были пригодны для поддержки крупных круглогодичных поселений, они способствовали мобильности", позволяя людям адаптироваться к изменяющейся доступности ресурсов лесов, лугов и речных берегов.

Когда климат наконец стабилизировался, этот гибкий образ жизни стал основой для выращивания сельскохозяйственных культур и строительства постоянных поселений.

Изотопный анализ подкрепляет эту гипотезу. Соотношение углерода-13 и углерода-12 свидетельствует о быстром росте растений во время тех же теплых и влажных периодов, которые были определены по уровням кислорода-16 и кислорода-18.

Поскольку эти независимые показатели совпадают, реконструкция климата является чрезвычайно последовательной — что является редким случаем в исследовании спелеотемов.

Найденный учеными сталагмит является одним из самых полных источников информации об экологических силах, которые сформировали переломный момент в развитии человечества от собирательства к земледелию.

