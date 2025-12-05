Найстаріша залізна зброя Данії: артефакти знайшли в священному джерелі бронзової доби (фото)

Археологи виявили пару залізних списів, прикрашених золотом, на південному заході Зеландії — предмети настільки технологічно досконалі для свого часу, що ця знахідка змушує вчених переосмислити походження ранньої металургії в Північній Європі.

Відкриття сталося під час розкопок у серпні 2025 року, проведених Музеєм Вестселанда в Боеслунде, місці, яке вже було відоме своїм багатством золота пізньої бронзової доби. За словами археолога Лоне Клауді-Хансен, цей момент був настільки шокуючим, наскільки й неймовірним, пише Arkeonews.

Вчені знайшли важке вістря списа, вкрите корозією, але з блискучою золотою інкрустацією. Пізніше того ж дня археологи виявили друге вістря списа — майже ідентичне за розміром, стилем і майстерністю виконання.

Лабораторні аналізи швидко підтвердили їх значення: обидва знаряддя датуються приблизно 900–830 роками до н. е., що робить їх найдавнішими залізними предметами, коли-небудь виявленими в Данії.

Кожен предмет має розкішне золоте оздоблення, а найкраще збережений екземпляр має довжину 47 сантиметрів у своєму нинішньому вигляді, а спочатку його загальна довжина становила близько 60 сантиметрів.

Детальне рентгенівське обстеження виявило ретельно нанесене золоте оздоблення, яке не схоже на жодне з відомих у Данії чи ширшому регіоні Північної Європи.

Ця знахідка змінила початкову мету розкопок. Дослідники сподівалися зрозуміти, чому впродовж останнього десятиліття на навколишніх сільськогосподарських угіддях неодноразово знаходили надзвичайні предмети, зокрема десять золотих перснів і майже 2200 витончених спіралей.

Відповідь з'явилася, коли археологи виявили поховане джерело безпосередньо під попередніми відкладеннями. Його заболочені відкладення зберегли органічний матеріал з винятковою чіткістю, що дозволило за допомогою радіовуглецевого аналізу зразка березової смоли з захисної оболонки наконечника списа встановити дату з незвичайною точністю.

Довго приховане джерело показало, що це місце мало ритуальне значення. Цінні предмети були навмисно розміщені у воді або поруч з нею, що відбивало поширені європейські традиції, які розглядали джерела як священні портали. Поруч розташовані ями для приготування їжі вказують на повторювані зібрання, сезонні церемонії та спільні бенкети, що свідчить про те, що Боеслунде слугувало давнім ритуальним центром.

Цей священний контекст підсилює значення самих списів. Ця знахідка ставить під сумнів давнє припущення, що залізо потрапило в цей регіон лише завдяки пізнішому внутрішньому виробництву. Натомість зброя вказує на мережі обміну на великі відстані, де рідкісне й екзотичне залізо циркулювало серед елітних груп задовго до того, як місцеві ковалі освоїли цю технологію.

Хоча ранні залізні предмети відомі з Греції та деяких частин Центральної Європи, жоден з них не має золотих прикрас такого масштабу. Тому зразки з Боеслунде відображають вражаючий момент, коли імпортне залізо поєдналося з північною традицією видовищного використання золота.

Клауді-Хансен зазначає, що навколишній ландшафт, який вже відомий тим, що там було знайдено шість надзвичайно рідкісних золотих чаш, може представляти володіння впливового роду, багатство та ритуальні обов'язки якого поширювалися на великі регіони.

Для спільнот бронзової доби така зброя була не знаряддям війни, а символом престижу та духовної відданості. Їх навмисне розміщення у священному джерелі демонструє світогляд, в якому вода слугувала сполучною ланкою між людьми та божеством.

Залізні списи та пов'язані з ними надзвичайні золоті скарби будуть представлені разом у Музеї Вестшеланда, пропонуючи громадськості рідкісний погляд на світ, де зливалися екзотичні технології, величезне багатство та ритуальна відданість.

