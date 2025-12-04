Знахідки датуються пізньокласичним періодом: у Мексиці розкопали поховання древнього народу (фото)

Археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) повідомили про розкопки житлової споруди в Мехіко, в якій було знайдено три поховання людей, кам'яну піч та великий набір кераміки. Ці знахідки пов'язані з пізньокласичними поселеннями Тлателолко, що датуються 1325-1521 роками.

Команда зазначила, що споруду виявили вздовж Eje Central Lázaro Cárdenas поблизу археологічної зони історично пов'язаної з тлателолко, групою, яка відокремилася від мексиканців і заснувала Мексику-Тлателолко, пише Heritage Daily.

Керівниця проєкту Хімена Рівера Ескамілла сказала, що дослідження виявили докази трьох різних фаз заселення мексиканцями та тлателолко. Вчена наголосила на відсутності озерних відкладень, що вказує на стабільність рельєфу і допомагає визначити межі стародавнього поселення.

Щоб задокументувати формування місця, дослідники відкрили дев'ять траншей розміром два метри на бік, а також пробну яму і колодязь глибиною 3,85 метра. Дослідники виявили 24 шари глини, що свідчили про багаторазову людську діяльність, стіни, фрагменти підлоги та кам'яну піч.

Дослідники виявили 24 шари глини, що свідчили про багаторазову людську діяльність, стіни, фрагменти підлоги та кам'яну піч Фото: INAH

Перше з поховань належало дитині, похованій із біконічною чашею та кістками тварин. Друге належало новонародженому, а третє — молодій людині.

Знайдені артефакти, такі як веретена, миски, різнокольорові обсидіанові леза, фігурки та печатка із зображенням мавпи, пов'язаної з богом вітру Ехекатлем, свідчили про те, що домогосподарство належало до сім'ї середнього соціального статусу.

Ці знахідки допомагають пояснити повсякденне життя в регіоні та дають чітке уявлення про те, як громади формували ландшафт у пізньокласичний період.

