Находки датируются позднеклассическим периодом: в Мексике раскопали захоронение древнего народа (фото)

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) сообщили о раскопках жилой постройки в Мехико, в которой было найдено три захоронения людей, каменную печь и большой набор керамики. Эти находки связаны с позднеклассическими поселениями Тлателолко, датируемых 1325-1521 годами.

Команда отметила, что сооружение обнаружили вдоль Eje Central Lázaro Cárdenas вблизи археологической зоны исторически связанной с тлателолко, группой, которая отделилась от мексиканцев и основала Мексику-Тлателолко, пишет Heritage Daily.

Руководитель проекта Химена Ривера Эскамилла сказала, что исследования обнаружили доказательства трех различных фаз заселения мексиканцами и тлателолко. Ученая отметила отсутствие озерных отложений, что указывает на стабильность рельефа и помогает определить границы древнего поселения.

Чтобы задокументировать формирование места, исследователи открыли девять траншей размером два метра на сторону, а также пробную яму и колодец глубиной 3,85 метра. Исследователи обнаружили 24 слоя глины, свидетельствующие о многократной человеческой деятельности, стены, фрагменты пола и каменную печь.

Исследователи обнаружили 24 слоя глины, свидетельствующие о многократной человеческой деятельности, стены, фрагменты пола и каменную печь Фото: INAH

Первое из захоронений принадлежало ребенку, похороненному с биконической чашей и костями животных. Второе принадлежало новорожденному, а третье — молодому человеку.

Найденные артефакты, такие как веретена, миски, разноцветные обсидиановые лезвия, фигурки и печать с изображением обезьяны, связанной с богом ветра Эхекатлем, свидетельствовали о том, что домохозяйство принадлежало к семье среднего социального статуса.

Эти находки помогают объяснить повседневную жизнь в регионе и дают четкое представление о том, как общины формировали ландшафт в позднеклассический период.

