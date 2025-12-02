900-летние артефакты сохранились нетронутыми под водой: археологи обнаружили редкий груз селадона (фото)

У западного побережья Южной Кореи археологи обнаружили груз селадона эпохи Корё, настолько безупречного, что кажется, будто время его не коснулось. 87 мисок и чашек, датируемых серединой XII века подняли со дна возле Таэана.

Артефакты обнаружили вблизи места, где в этом сезоне также был раскопан корабль эпохи Чосон XV века, известный как Мадо 4. Ученые отмечают, что артефакты сохранились в удивительно хорошем состоянии, как будто их только что изготовили, пишет Arkeonews.

"В этом случае мы нашли все 87 предметов селадона в целости и сохранности", — сказал Хон Гван-Хуи из отдела подводных раскопок Национального института морского культурного наследия (NRIMCH). "Уровень сохранности фактически составлял 100 процентов".

Команда обнаружила, что чаши все еще были уложены в плотные кипы, как и тогда, когда судно отплыло почти 900 лет назад. Хонг объяснил, что такая укладка работает как древний амортизатор: внешние чаши поглощают давление, защищая внутренние предметы от повреждения. Даже мелкие трещины, которые в этом случае были редкими, было легко устранить.

На фотографиях NRIMCH общественность увидела всю коллекцию в том виде, в котором она была найдена, за исключением удаления морских отложений.

Секрет идеального состояния керамики заключается в корейских приливных равнинах, занесенных в список ЮНЕСКО, — обширных глинистых ландшафтах, создающих одну из самых стабильных подводных сред в Восточной Азии.

"На наших приливных равнинах западного побережья преобладают плотные глинистые отложения", — сказала Пак Е-ри, исследовательница из NRIMCH. "Как только обломки погружаются и засыпаются, артефакты фактически герметично закрываются под толстым слоем ила".

Во-первых, ил перекрывает доступ кислорода. Низкое содержание кислорода значительно замедляет микробное разложение, позволяя таким хрупким материалам, как дерево, веревки, семена и бамбуковые палочки, храниться гораздо дольше, чем в обычной морской воде.

Во-вторых, глина фиксирует предметы на месте. В отличие от песка или скал, где волны в течение десятилетий шлифуют артефакты, сцепленный ил иммобилизует все, что похоронит. Именно эта экологическая неподвижность объясняет, почему артефакты выглядят нетронутыми.

Почти идеальное состояние керамики из Таэана резко контрастирует с находками в других водах Кореи. На острове Чеджу NRIMCH в течение многих лет проводил раскопки торгового корабля эпохи Южной Сун возле Синчан-ри, где морское дно состоит из камня и песка и регулярно подвергается воздействию сильных волн.

"Там морское дно в основном состоит из скал и песка, — пояснила Пак, — Эта территория подвергается воздействию сильной энергии волн, и существует большая вероятность повреждения микроорганизмами и морскими обитателями".

Как результат, керамика из Чеджу часто оказывается сильно поврежденной или фрагментированной. Толстые наросты маскируют ее поверхность, и многие предметы сохранились лишь в виде обломков.

Зато иловые равнины Таэана имитируют условия осаждения, отвечающие за прекрасную сохранность таких мест, как китайский Наньхай Один. Мелководье, когезивная глина и века оживленных судоходных маршрутов сочетаются, образуя скопления затонувших кораблей, которые функционируют как герметичные культурные архивы.

Кроме керамики, дайверы получили ключевые контекстуальные материалы: деревянный якорь, якорные камни, рисовые зерна и обломки древесины. Эти находки указывают на ранее не задокументированное судно эпохи Корьо, которое сейчас неофициально называют Mado 5, похороненное глубже в иле.

Как отмечают ученые, наиболее ценными находками были бы деревянные бирки с надписью или бамбуковые талоны. Такие метки часто содержат данные о перевозке, в частности место происхождения, пункт назначения, владельцев и налоговые записи, что является прямым доказательством существования торговых путей и административных практик.

Сейчас артефакты из Таэана дают редкую возможность увидеть, как море иногда может защищать историю, а не разрушать ее.

