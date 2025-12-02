900-річні артефакти збереглися недоторканими під водою: археологи виявили рідкісний вантаж селадону (фото)

Біля західного узбережжя Південної Кореї археологи виявили вантаж селадону епохи Корьо, настільки бездоганного, що здається, ніби час його не торкнувся. 87 мисок і чашок, що датуються серединою XII століття підняли з дна біля Таеана.

Артефакти виявили поблизу місця, де цього сезону також було розкопано корабель епохи Чосон XV століття, відомий як Мадо 4. Вчені зазначають, що артефакти збереглися у напрочуд гарному стані, так наче їх щойно виготовили, пише Arkeonews.

"У цьому випадку ми знайшли всі 87 предметів селадону в цілості", — сказав Хон Гван-Хуї з відділу підводних розкопок Національного інституту морської культурної спадщини (NRIMCH). "Рівень збереження фактично становив 100 відсотків".

Команда виявила, що чаші все ще були укладені в щільні стоси, як і тоді, коли судно відпливло майже 900 років тому. Хонг пояснив, що таке укладання працює як стародавній амортизатор: зовнішні чаші поглинають тиск, захищаючи внутрішні предмети від пошкодження. Навіть дрібні тріщини, які в цьому випадку були рідкісними, було легко усунути.

На фотографіях NRIMCH громадськість побачила всю колекцію в тому вигляді, в якому вона була знайдена, за винятком видалення морських відкладень Фото: Yonhap News

Секрет ідеального стану кераміки полягає в корейських припливних рівнинах, занесених до списку ЮНЕСКО, — розлогих глинистих ландшафтах, що створюють одне з найстабільніших підводних середовищ у Східній Азії.

"На наших припливних рівнинах західного узбережжя переважають щільні глинисті відкладення", — сказала Пак Є-рі, дослідниця з NRIMCH. "Як тільки уламки занурюються і засипаються, артефакти фактично герметично закриваються під товстим шаром мулу".

По-перше, мул перекриває доступ кисню. Низький вміст кисню значно уповільнює мікробне розкладання, дозволяючи таким крихким матеріалам, як дерево, мотузки, насіння та бамбукові палички, зберігатися набагато довше, ніж у звичайній морській воді.

По-друге, глина фіксує предмети на місці. На відміну від піску або скель, де хвилі впродовж десятиліть шліфують артефакти, зчеплений мул іммобілізує все, що поховає. Саме ця екологічна нерухомість пояснює, чому артефакти виглядають недоторканими.

Майже ідеальний стан кераміки з Таеана різко контрастує з знахідками в інших водах Кореї. На острові Чеджу NRIMCH впродовж багатьох років проводив розкопки торгового корабля епохи Південної Сун біля Сінчан-рі, де морське дно складається з каменю і піску і регулярно піддається впливу сильних хвиль.

"Там морське дно в основному складається з скель і піску, — пояснила Пак. — Ця територія піддається впливу сильної енергії хвиль, і існує більша ймовірність пошкодження мікроорганізмами та морськими мешканцями".

Як результат, кераміка з Чеджу часто виявляється сильно пошкодженою або фрагментованою. Товсті нарости маскують її поверхню, і багато предметів збереглися лише у вигляді уламків.

Натомість мулові рівнини Таеана імітують умови осадження, що відповідають за чудове збереження таких місць, як китайський Наньхай Один. Мілководдя, когезивна глина та століття жвавих судноплавних маршрутів поєднуються, утворюючи скупчення затонулих кораблів, які функціонують як герметичні культурні архіви.

Окрім кераміки, дайвери дістали ключові контекстуальні матеріали: дерев'яний якір, якірні камені, рисові зерна та уламки деревини. Ці знахідки вказують на раніше не задокументоване судно епохи Корьо, яке зараз неофіційно називають Mado 5, поховане глибше в мулі.

Як зазначають вчені, найбільш цінними знахідками були б дерев'яні бирки з написом або бамбукові талони. Такі мітки часто містять дані про перевезення, зокрема місце походження, пункт призначення, власників та податкові записи, що є прямим доказом існування торгових шляхів та адміністративних практик.

Наразі артефакти з Таеана дають рідкісну можливість побачити, як море іноді може захищати історію, а не руйнувати її.

