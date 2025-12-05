Приносили в жертву своїх: археологи знайшли яму з чоловічими черепами (фото)

На околиці стародавнього укріпленого міста на півночі Китаю археологи виявили жертовну яму, заповнену людськими черепами. Вчені підтверджують, що майже всі жертви, поховані під фундаментом монументальних воріт, були чоловіками.

Відкриття стосується стародавнього міста Шимао в провінції Шеньсі, розлогого міського центру площею 4 квадратні кілометри, заселеного між 2300 і 1800 роками до н. е. Вперше виявлене в 2018 році, місто Шимао відоме своєю ступінчастою пірамідою, ремісничими майстернями та двома великими кладовищами, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні вчені проаналізували ДНК скелетних останків, знайдених у Шимао та навколишніх містах-супутниках. Витягнувши генетичний матеріал з останків, похованих у ритуальних похованнях Шимао, команда намагалася реконструювати соціальні відносини та визначити біологічну стать з науковою точністю.

Відео дня

Особливо вражаючий набір даних був отриманий з ями під Дунмень (Східними воротами), де археологи раніше виявили 80 обезголовлених черепів. Раніше повідомлялося, що основними жертвами були жінки, але результати аналізу ДНК показали інше. Як написали дослідники, аналіз "не виявив жодних доказів переваги жінок, оскільки 9 з 10 жертв були чоловіками".

Жінки, поховані в елітних гробницях, могли бути принесені в жертву в рамках обрядів вшанування предкі Фото: IVPP/CAS

Цей результат здивував фахівців, оскільки в елітних гробницях в Шимао та сусідніх місцях постійно знаходили жертви, які були переважно жінками. "Ці закономірності, за якими жертвами були переважно жінки, різко контрастують з Дунмень, де обезголовлення та масові поховання стосувалися переважно чоловіків", — зазначається в дослідженні.

Згідно із заявою Китайської академії наук, контрастні закономірності вказують на високоструктуровану ритуальну систему, в якій гендерні ролі були пов'язані з конкретними церемоніальними цілями та просторовими контекстами.

Генетичні результати додали ще один шар таємничості. Жертви-чоловіки мали те саме походження, що й особи, поховані в елітних гробницях, — тобто вони не були іноземцями, полоненими чи чужинцями. Вони були місцевими жителями, що викликає питання про внутрішню соціальну динаміку та про те, як виражалася ритуальна влада.

Дослідники припустили, що жінки, поховані в елітних гробницях, могли бути принесені в жертву в рамках обрядів вшанування предків, тоді як чоловічі черепи біля воріт "ймовірно були пов'язані з ритуалом будівництва стін або воріт". Навіть з урахуванням цих гіпотез, точне значення жертвоприношень Шимао, розділених за статтю, залишається загадкою.

Важливо

Зберігали мерців задля арттерапії: вчений розкрив головний секрет мумій Чінчорро

Поєднання місцевого походження, гендерних обрядів та масштабів обезголовлення малює більш похмуру та складну картину Шимао, ніж раніше уявлялося, — картину, в якій ритуали, архітектура та ідентичність були тісно пов'язані між собою.

Раніше Фокус писав про нове дослідження Рукопису Войнича. Ймовірно, деякі частини тексту написані шифром.

Також ми розповідали про древню популяцію, яка була ізольована на півдні Африки 100 000 років. Це призвело до появи унікального генетичного профілю.