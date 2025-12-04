Стародавні люди були ізольовані на півдні Африки майже 100 000 років: їхня генетика разюче відрізняється (фото)

Вчені виявили, що ранні люди в південній Африці залишалися відокремленими від інших груп впродовж 100 000 років, що призвело до появи унікальних генетичних профілів. Цей період обмеженого контакту демонструє, наскільки гнучкою могла бути генетична структура людей минулого.

Генетики, серед яких був Маттіас Якобссон, проаналізували геноми 28 стародавніх осіб, чиї останки датуються приблизно 225–10 275 роками тому. Ці геноми були порівняні з опублікованими даними про стародавні та сучасні групи в Африці, Європі, Азії, Америці та Океанії, пише Live Science.

Команда виявила, що особи, які жили в південній Африці понад 1400 років тому, мали генетичні особливості, дуже відмінні від сучасних людей, що вказує на тривалу регіональну ізоляцію.

Якобссон пояснив, що географія та несприятливі умови поблизу річки Замбезі могли обмежувати пересування, хоча жоден окремий фактор не міг повністю пояснити ізоляцію.

У дослідженні зазначається, що ця стародавня популяція "виходить за межі генетичної варіації серед сучасних людей", і ця раніше невідома модель була визначена як "стародавній компонент південноафриканського походження". Явні ознаки змішання з'явилися лише близько 550 року н. е.

Дослідники також показали, що південна популяція була великою до приблизно 200 000 років тому, причому деякі особи, ймовірно, переміщалися на північ під час сприятливих кліматичних періодів. Спад почався приблизно 50 000 років тому, а приблизно 1300 років тому фермери, що розширювалися з півночі, змішалися з місцевими збирачами.

Стародавня південна група несла майже половину всіх генетичних варіацій людини, надаючи важливі підказки про риси, пов'язані з регулюванням нирок і ростом нейронів.

Деякі варіанти, пов'язані з нирками, могли допомогти раннім людям ефективніше управляти водою, тоді як варіанти, пов'язані з нейронами, могли бути пов'язані з тривалістю уваги, що викликає питання про те, як їхні розумові здібності відрізнялися від здібностей неандертальців і денисовців.

Це дослідження показує, скільки комбінацій генетичних рис існувало у ранніх H. sapiens. Розуміння цієї різноманітності допомагає пояснити, як різні групи людей сприяли розвитку рис, які ми бачимо сьогодні.

