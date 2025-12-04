Древние люди были изолированы на юге Африки почти 100 000 лет: их генетика разительно отличается (фото)

Ученые обнаружили, что ранние люди в южной Африке оставались отделенными от других групп в течение 100 000 лет, что привело к появлению уникальных генетических профилей. Этот период ограниченного контакта демонстрирует, насколько гибкой могла быть генетическая структура людей прошлого.

Генетики, среди которых был Маттиас Якобссон, проанализировали геномы 28 древних людей, чьи останки датируются примерно 225-10 275 годами назад. Эти геномы были сравнены с опубликованными данными о древних и современных группах в Африке, Европе, Азии, Америке и Океании, пишет Live Science.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Команда обнаружила, что лица, жившие в южной Африке более 1400 лет назад, имели генетические особенности, очень отличные от современных людей, что указывает на длительную региональную изоляцию.

Відео дня

Якобссон объяснил, что география и неблагоприятные условия вблизи реки Замбези могли ограничивать передвижение, хотя ни один отдельный фактор не мог полностью объяснить изоляцию.

В исследовании отмечается, что эта древняя популяция "выходит за пределы генетической вариации среди современных людей", и эта ранее неизвестная модель была определена как "древний компонент южноафриканского происхождения". Явные признаки смешения появились лишь около 550 года н. э.

Лица, жившие в южной Африке более 1400 лет назад, имели генетические особенности, очень отличные от современных людей Фото: Mattias Jakobsson

Исследователи также показали, что южная популяция была большой до примерно 200 000 лет назад, причем некоторые особи, вероятно, перемещались на север во время благоприятных климатических периодов. Спад начался примерно 50 000 лет назад, а примерно 1300 лет назад фермеры, расширявшиеся с севера, смешались с местными собирателями.

Древняя южная группа несла почти половину всех генетических вариаций человека, предоставляя важные подсказки о чертах, связанных с регулированием почек и ростом нейронов.

Некоторые варианты, связанные с почками, могли помочь ранним людям эффективнее управлять водой, тогда как варианты, связанные с нейронами, могли быть связаны с продолжительностью внимания, что вызывает вопрос о том, как их умственные способности отличались от способностей неандертальцев и денисовцев.

Важно

900-летние артефакты сохранились нетронутыми под водой: археологи обнаружили редкий груз селадона (фото)

Это исследование показывает, сколько комбинаций генетических черт существовало у ранних H. sapiens. Понимание этого разнообразия помогает объяснить, как различные группы людей способствовали развитию черт, которые мы видим сегодня.

Ранее Фокус писал о древних захоронениях, которые раскопали в Мексике. Ученые определили, что найденные артефакты принадлежали народу тлателолко.

Также мы рассказывали о том, как Эратосфен измерил окружность Земли 2200 лет назад. Для этого он воспользовался примитивными, но очень точными инструментами.