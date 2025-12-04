Зберігали мерців задля арттерапії: вчений розкрив головний секрет мумій Чінчорро

Дослідники, які вивчають стародавні звичаї північної частини Чилі, припускають, що ранні спільноти в пустелі Атакама почали зберігати тіла померлих родичів як спосіб подолати горе. Ця традиція, якій близько 7000 років, можливо, вперше з'явилася серед матерів, які пережили викидні, мертвонародження або смерть дуже маленьких дітей.

Згідно з недавньою статтею Бернардо Арріаза з Університету Тарапака, представники культури Чінчорро жили вздовж прибережної області сучасної північної частини Чилі, обравши місце проживання в надзвичайно сухому і суворому кліматі. Багато з місць, які вони займали, включаючи райони поблизу річки Камаронес, містили небезпечні рівні миш'яку, пише IFLScience.

Арріаза зазначає, що найстаріші мумії Чінчорро були немовлятами та новонародженими, що свідчить про те, що вплив миш'яку, ймовірно, спричинив ускладнення вагітності та смерть дітей у ранньому віці. "Я вважаю, що ця несподівана смерть призвела до розвитку штучної муміфікації як емоційної реакції на втрату дітей", — пише він.

Вчений додає, що батьки "почали перетворювати і прикрашати своїх улюблених дітей землею і палицями, по суті зберігаючи їх присутність", і пояснює, що пізніші покоління розширили ці практики, використовуючи фарбу, перуки і покриття для обличчя для людей будь-якого віку.

Арріаза порівнює цю діяльність з формою творчого самовираження, схожою на сучасну арттерапію, і пише, що Чінчорро, можливо, відчували "катарсис" і "емоційне звільнення" завдяки своїй роботі. Вчений пояснює, що "візуальне мистецтво забезпечує невербальний вихід для обробки інтенсивних емоцій, пережитих після втрати коханої людини", і що художні зусилля можуть допомогти людям "знайти розповідь або надати сенс своєму життю після значної втрати".

Примітною деталлю є те, що для деяких з цих прикрас були потрібні пігменти, що містять марганець, який зараз вважається небезпечним. Тривале перебування під впливом марганцевого пилу може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, включаючи тип психозу, який іноді називають марганцевим божевіллям, що підвищує ймовірність того, що ці художні ритуали могли мати непередбачені наслідки для спільноти.

Хоча Чінчорро продовжували бальзамувати своїх померлих впродовж приблизно 3500 років, ця традиція зрештою припинилася. Арріаза припускає, що вплив марганцю на здоров'я міг зіграти певну роль у їхньому рішенні припинити цю практику.

Донедавна мумії Чінчорро вважалися найдавнішими зразками збереження тіл у світі, оскільки єгипетська муміфікація почалася приблизно 4500 років тому. Однак попередні дослідження підтвердили, що "висушені димом" останки, знайдені в Південно-Східній Азії та датовані приблизно 14 000 років тому, тепер визнані найдавнішими відомими муміями, що показує, наскільки різноманітним і тривалим було зв'язок людини з цією практикою.

