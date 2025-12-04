Хранили мертвецов для арт-терапии: ученый раскрыл главный секрет мумий Чинчорро

Исследователи, изучающие древние обычаи северной части Чили, предполагают, что ранние сообщества в пустыне Атакама начали хранить тела умерших родственников как способ преодолеть горе. Эта традиция, которой около 7000 лет, возможно, впервые появилась среди матерей, переживших выкидыши, мертворождение или смерть очень маленьких детей.

Согласно недавней статье Бернардо Арриаза из Университета Тарапака, представители культуры Чинчорро жили вдоль прибрежной области современной северной части Чили, выбрав место жительства в чрезвычайно сухом и суровом климате. Многие из мест, которые они занимали, включая районы вблизи реки Камаронес, содержали опасные уровни мышьяка, пишет IFLScience.

Арриаза отмечает, что самые старые мумии Чинчорро были младенцами и новорожденными, что свидетельствует о том, что влияние мышьяка, вероятно, вызвало осложнения беременности и смерть детей в раннем возрасте. "Я считаю, что эта неожиданная смерть привела к развитию искусственной мумификации как эмоциональной реакции на потерю детей", — пишет он.

Ученый добавляет, что родители "начали преображать и украшать своих любимых детей землей и палками, по сути сохраняя их присутствие", и объясняет, что более поздние поколения расширили эти практики, используя краску, парики и покрытия для лица для людей любого возраста.

Арриаза сравнивает эту деятельность с формой творческого самовыражения, похожей на современную арт-терапию, и пишет, что Чинчорро, возможно, испытывали "катарсис" и "эмоциональное освобождение" благодаря своей работе. Ученый объясняет, что "визуальное искусство обеспечивает невербальный выход для обработки интенсивных эмоций, пережитых после потери любимого человека", и что художественные усилия могут помочь людям "найти рассказ или придать смысл своей жизни после значительной потери".

Примечательной деталью является то, что для некоторых из этих украшений требовались пигменты, содержащие марганец, который сейчас считается опасным. Длительное пребывание под воздействием марганцевой пыли может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая тип психоза, который иногда называют марганцевым безумием, что повышает вероятность того, что эти художественные ритуалы могли иметь непредвиденные последствия для сообщества.

Хотя Чинчорро продолжали бальзамировать своих умерших в течение примерно 3500 лет, эта традиция в конце концов прекратилась. Арриаза предполагает, что влияние марганца на здоровье могло сыграть определенную роль в их решении прекратить эту практику.

До недавнего времени мумии Чинчорро считались самыми древними образцами сохранения тел в мире, поскольку египетская мумификация началась примерно 4500 лет назад. Однако предыдущие исследования подтвердили, что "высушенные дымом" останки, найденные в Юго-Восточной Азии и датированные примерно 14 000 лет назад, теперь признаны самыми древними известными мумиями, что показывает, насколько разнообразной и длительной была связь человека с этой практикой.

