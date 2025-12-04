Искал развлечение и нашел разгадку тайны XV века: журналист приблизился к правде о Рукописи Войнича

Исследователи сделали еще один шаг к разгадке Рукописи Войнича, книги, известной своими странными рисунками. Текст остается нерасшифрованным, но новые исследования свидетельствуют о том, что его части написаны с помощью шифра, что повышает вероятность того, что когда-то эта книга будет расшифрована.

Научный журналист Майкл Грешко исследовал структуру рукописи Войнича, которая хранится в библиотеке редких книг и рукописей Бейнеке Йельского университета. Рукопись датируется началом XV века и содержит иллюстрации растений, животных, замков, звездных карт и воображаемых существ, пишет IFLScience.

Существует много теорий относительно его назначения: некоторые утверждают, что текст не имеет смысла, а другие считают, что он может представлять неизвестный язык. Другая идея заключается в том, что текст был создан с помощью криптографического метода.

"Я иногда сидел и листал факсимильную копию рукописи Войнича, просто чтобы погрузиться в эту удивительную тайну", — рассказал Грешко. Он пояснил, что его исследование началось во время карантина из-за COVID-19, когда он экспериментировал со структурой рукописи.

Это побудило его разработать так называемый шифр Найббе — алгоритм, который превращает латинский или итальянский текст в короткие фрагменты, напоминающие стиль рукописи. "Целью никогда не было опубликовать статью; я просто хотел доставить себе удовольствие и отвлечься, решая математическую головоломку", — сказал он.

Шифр Найббе разбивает текст на непрерывный поток букв и перераспределяет его на одно- и двухбуквенные сегменты. Эти сегменты затем образуют "слова", похожие на те, что содержатся в рукописи. Отдельные буквы действуют как целые единицы, а двухбуквенные фрагменты становятся спаренными элементами с "префиксом" и "суффиксом".

Это простое правило создает текст, который имеет удивительное сходство с ритмом рукописи. Рукопись Войнича известна своими необычными статистическими закономерностями, которые десятилетиями ставили перед экспертами сложные задачи, и Грешко показал, что шифр может создавать подобные эффекты.

Хотя он не утверждает, что это доказывает, что рукопись закодирована, ученый считает, что сходство является значимым и должно побудить исследователей рассмотреть подобные системы.

Результаты исследования не положили конец дискуссии, но добавили практический инструмент для будущих исследований. Рукопись давно вызывает интерес, поскольку она дает подсказки для каждой возможной теории. Грешко отметил, что люди часто видят в его страницах отражение своих собственных идей.

"Если вы считаете, что это бессмыслица, вы можете привести множество доказательств. То же самое, если вы считаете, что это закодированное сообщение или даже отдельный язык", — сказал он. Текст продолжает привлекать внимание, поскольку его назначение и происхождение остаются нерешенными, напоминая, почему рукопись до сих пор остается одной из самых загадочных книг в истории.

