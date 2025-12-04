Шукав розвагу та знайшов розгадку таємниці XV століття: журналіст наблизився до правди про Рукопис Войнича

Дослідники зробили ще один крок до розгадки Рукопису Войнича, книги, відомої своїми дивними малюнками. Текст залишається нерозшифрованим, але нові дослідження свідчать про те, що його частини написані за допомогою шифру, що підвищує ймовірність того, що колись ця книга буде розшифрована.

Науковий журналіст Майкл Грешко дослідив структуру рукопису Войнича, який зберігається в бібліотеці рідкісних книг і рукописів Бейнеке Єльського університету. Рукопис датується початком XV століття і містить ілюстрації рослин, тварин, замків, зоряних карт і уявних істот, пише IFLScience.

Існує багато теорій щодо його призначення: деякі стверджують, що текст не має сенсу, а інші вважають, що він може представляти невідому мову. Інша ідея полягає в тому, що текст був створений за допомогою криптографічного методу.

"Я іноді сидів і гортав факсимільну копію рукопису Войнича, просто щоб зануритися в цю дивовижну таємницю", — розповів Грешко. Він пояснив, що його дослідження розпочалося під час карантину через COVID-19, коли він експериментував зі структурою рукопису.

Це спонукало його розробити так званий шифр Найббе — алгоритм, який перетворює латинський або італійський текст на короткі фрагменти, що нагадують стиль рукопису. "Метою ніколи не було опублікувати статтю; я просто хотів дати собі задоволення і відволіктися, вирішуючи математичну головоломку", — сказав він.

Шифр Найббе розбиває текст на безперервний потік літер і перерозподіляє його на одно- та дволітерні сегменти. Ці сегменти потім утворюють "слова", схожі на ті, що містяться в рукописі. Окремі літери діють як цілі одиниці, а дволітерні фрагменти стають спареними елементами з "префіксом" і "суфіксом".

Це просте правило створює текст, який має дивовижну схожість із ритмом рукопису. Рукопис Войнича відомий своїми незвичайними статистичними закономірностями, які десятиліттями ставили перед експертами складні завдання, і Грешко показав, що шифр може створювати подібні ефекти.

Хоча він не стверджує, що це доводить, що рукопис закодований, вчений вважає, що подібність є значущою і повинна спонукати дослідників розглянути подібні системи.

Результати дослідження не поклали край дискусії, але додали практичний інструмент для майбутніх досліджень. Рукопис давно викликає цікавість, оскільки він дає підказки для кожної можливої теорії. Грешко зазначив, що люди часто бачать у його сторінках відображення своїх власних ідей.

