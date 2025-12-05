Приносили в жертву своих: археологи нашли яму с мужскими черепами (фото)

На окраине древнего укрепленного города на севере Китая археологи обнаружили жертвенную яму, заполненную человеческими черепами. Ученые подтверждают, что почти все жертвы, похороненные под фундаментом монументальных ворот, были мужчинами.

Открытие касается древнего города Шимао в провинции Шэньси, раскидистого городского центра площадью 4 квадратных километра, заселенного между 2300 и 1800 годами до н. э. Впервые обнаруженный в 2018 году, город Шимао известен своей ступенчатой пирамидой, ремесленными мастерскими и двумя большими кладбищами, пишет Live Science.

В новом исследовании ученые проанализировали ДНК скелетных останков, найденных в Шимао и окружающих городах-спутниках. Извлекая генетический материал из останков, захороненных в ритуальных захоронениях Шимао, команда пыталась реконструировать социальные отношения и определить биологический пол с научной точностью.

Особенно впечатляющий набор данных был получен из ямы под Дунмэнь (Восточными воротами), где археологи ранее обнаружили 80 обезглавленных черепов. Ранее сообщалось, что основными жертвами были женщины, но результаты анализа ДНК показали другое. Как написали исследователи, анализ "не обнаружил никаких доказательств преимущества женщин, поскольку 9 из 10 жертв были мужчинами".

Женщины, погребенные в элитных гробницах, могли быть принесены в жертву в рамках обрядов почитания предков Фото: IVPP/CAS

Этот результат удивил специалистов, поскольку в элитных гробницах в Шимао и соседних местах постоянно находили жертвы, которые были преимущественно женщинами. "Эти закономерности, по которым жертвами были преимущественно женщины, резко контрастируют с Дунмэнь, где обезглавливание и массовые захоронения касались преимущественно мужчин", — отмечается в исследовании.

Согласно заявлению Китайской академии наук, контрастные закономерности указывают на высокоструктурированную ритуальную систему, в которой гендерные роли были связаны с конкретными церемониальными целями и пространственными контекстами.

Генетические результаты добавили еще один слой таинственности. Жертвы-мужчины имели то же происхождение, что и лица, похороненные в элитных гробницах, — то есть они не были иностранцами, пленными или чужаками. Они были местными жителями, что вызывает вопрос о внутренней социальной динамике и о том, как выражалась ритуальная власть.

Исследователи предположили, что женщины, похороненные в элитных гробницах, могли быть принесены в жертву в рамках обрядов почитания предков, тогда как мужские черепа у ворот "вероятно были связаны с ритуалом строительства стен или ворот". Даже с учетом этих гипотез, точное значение жертвоприношений Шимао, разделенных по полу, остается загадкой.

Важно

Сочетание местного происхождения, гендерных обрядов и масштабов обезглавливания рисует более мрачную и сложную картину Шимао, чем раньше представлялось, — картину, в которой ритуалы, архитектура и идентичность были тесно связаны между собой.

