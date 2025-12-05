Старейшее железное оружие Дании: артефакты нашли в священном источнике бронзового века (фото)

Археологи обнаружили пару железных копий, украшенных золотом, на юго-западе Зеландии — предметы настолько технологически совершенные для своего времени, что эта находка заставляет ученых переосмыслить происхождение ранней металлургии в Северной Европе.

Открытие произошло во время раскопок в августе 2025 года, проведенных Музеем Вестселанда в Боэслунде, месте, которое уже было известно своим богатством золота позднего бронзового века. По словам археолога Лоне Клауди-Хансен, этот момент был настолько шокирующим, насколько и невероятным, пишет Arkeonews.

Ученые нашли тяжелое острие копья, покрытое коррозией, но с блестящей золотой инкрустацией. Позже в тот же день археологи обнаружили второе острие копья — почти идентичное по размеру, стилю и мастерству исполнения.

Лабораторные анализы быстро подтвердили их значение: оба орудия датируются примерно 900-830 годами до н. э., что делает их самыми древними железными предметами, когда-либо обнаруженными в Дании.

Каждый предмет имеет роскошную золотую отделку, а лучше всего сохранившийся экземпляр имеет длину 47 сантиметров в своем нынешнем виде, а изначально его общая длина составляла около 60 сантиметров.

Детальное рентгеновское обследование выявило тщательно нанесенную золотую отделку, которая непохожа ни на одну из известных в Дании или более широком регионе Северной Европы.

Эта находка изменила первоначальную цель раскопок. Исследователи надеялись понять, почему в течение последнего десятилетия на окружающих сельскохозяйственных угодьях неоднократно находили чрезвычайные предметы, в частности десять золотых перстней и почти 2200 изящных спиралей.

Ответ появился, когда археологи обнаружили погребенный источник непосредственно под предыдущими отложениями. Его заболоченные отложения сохранили органический материал с исключительной четкостью, что позволило с помощью радиоуглеродного анализа образца березовой смолы из защитной оболочки наконечника копья установить дату с необыкновенной точностью.

Долго скрытый источник показал, что это место имело ритуальное значение. Ценные предметы были намеренно размещены в воде или рядом с ней, что отражало распространенные европейские традиции, которые рассматривали источники как священные порталы. Рядом расположенные ямы для приготовления пищи указывают на повторяющиеся собрания, сезонные церемонии и совместные пиры, что свидетельствует о том, что Боэслунде служило древним ритуальным центром.

Этот священный контекст усиливает значение самих копий. Эта находка ставит под сомнение давнее предположение, что железо попало в этот регион только благодаря более позднему внутреннему производству. Зато оружие указывает на сети обмена на большие расстояния, где редкое и экзотическое железо циркулировало среди элитных групп задолго до того, как местные кузнецы освоили эту технологию.

Хотя ранние железные предметы известны из Греции и некоторых частей Центральной Европы, ни один из них не имеет золотых украшений такого масштаба. Поэтому образцы из Боеслунде отражают впечатляющий момент, когда импортное железо соединилось с северной традицией зрелищного использования золота.

Клауди-Хансен отмечает, что окружающий ландшафт, который уже известен тем, что там было найдено шесть чрезвычайно редких золотых чаш, может представлять владения влиятельного рода, богатство и ритуальные обязанности которого распространялись на большие регионы.

Для сообществ бронзового века такое оружие было не орудием войны, а символом престижа и духовной преданности. Их намеренное размещение в священном источнике демонстрирует мировоззрение, в котором вода служила связующим звеном между людьми и божеством.

Железные копья и связанные с ними чрезвычайные золотые сокровища будут представлены вместе в Музее Вестшеланда, предлагая общественности редкий взгляд на мир, где сливались экзотические технологии, огромное богатство и ритуальная преданность.

