Криву стіну палацу зробили такою не просто так: археологи розкрили загадку Арханесу (фото)

Археологи виявили, що нерівна стіна палацу Арханес на Криті, яка давно пантеличила вчених, мала особливе призначення. Нові роботи на місці розкопок показали, що ця крута, похила конструкція в центральному дворику була частиною проєкту, призначеного захистити палац від зсувів.

За словами команди археологів з Археологічного товариства під керівництвом доктора Поліни Сапуна-Елліс, Дімітріса Коккінакоса та Персефоні Ксілурі, справжня роль цієї споруди стала зрозумілою під час розкопок сезону 2025 року, пише Arkeonews.

Геологічні оцінки доктора Хараламбоса Фассуласа підтвердили, що палац стояв безпосередньо під крутим скелястим обривом, схильним до обвалів. Внутрішня споруда, побудована з нерівних каменів, виконувала функцію прихованої підпірної стіни.

Щоб зберегти зовнішній вигляд двору, будівельники поставили перед нею другу, більш вишукану стіну з різьблених пористих блоків, що відповідали дизайну палацу. Видно було лише цей зовнішній шар, а прихована стіна поглинала тиск падаючих уламків.

Роботи в південно-східній частині пам'ятки виявили прохід, що з'єднував центральний двір із східними кімнатами палацу Фото: Greek Ministry of Culture

Розкопки у верхній частині подвійної конструкції виявили мікенську кераміку, зокрема кіліки, та сліди пізнішого заселення. Ці шари підтверджують, що Арханес продовжував використовуватися ще довго після його руйнування близько 1450 року до н. е. Поселення вже пережило землетрус близько 1700 року до н. е., після чого було відбудовано і процвітало до середини XV століття.

Роботи в південно-східній частині пам'ятки виявили прохід, що з'єднував центральний двір із східними кімнатами палацу. Тут археологи знайшли кам'яні плити, одна з яких була увінчана трапецієподібним блоком, що колись підтримував парапет, пізніше видалений мікенською спорудою.

Реконструкція Священних воріт у палаці Арханес Фото: Greek Ministry of Culture

Також вчені виявили різьблений камінь із зображенням обличчя, який впав з верхнього рівня. Артефакт ідентифікували як частину культової споруди — ймовірно, "фетиш-святилища", по типу знайдених у Кноссі. Ці святилища використовували камені природної форми, які вважалися одухотвореними або священними, що давало рідкісне уявлення про повсякденні релігійні практики в мінойських домогосподарствах і палацах.

Матеріали, зібрані під час польових сезонів 2023–2025 років, все більше вказували на наявність розкішного багатоповерхового житлового сектора в північній частині палацу. Планування включало кімнати, з'єднані коридорами, з фрагментами фресок, гіпсовими опорами дверей і стінами, покритими розчином.

Підлоги, виготовлені з сланцевих плит, все ще мали типові для мінойського дизайну підняті бордюри, які надзвичайно добре збереглися в Арханесі. Архітектурна послідовність вказувала на те, що ця частина комплексу, ймовірно, мала три поверхи, що підтверджувало гіпотезу про те, що Арханес функціонував як другорядний палац, тісно пов'язаний з Кноссом.

Артефакт ідентифікували як частину культової споруди — ймовірно, "фетиш-святилища" Фото: Greek Ministry of Culture

Історія цього місця довгий час була складною через те, що воно розташоване під сучасним містом Арханес, а саме в районі Туркогейтонія. Тому розкопки були обмежені і поширювалися на невеликі ділянки. На початку XX століття сер Артур Еванс виявив сліди великих мінойських споруд, зокрема фрагменти стін і круглий акведук, і вважав, що елітні предмети, які зараз знаходяться в Ашмолеанському музеї, походять з цієї місцевості.

Пізніші дослідження Янніса і Еффі Сакелларакіс дозволили відстежити стіни, що збереглися в сучасних підвалах, і скласти карту справжнього ядра палацу. Їхня робота показала, що попередні дослідники проводили розкопки не в тому місці, де, на думку Еванса, знаходився "літній палац". Натомість залишки свідчили про існування великого мінойського центру, який мав особливості, що не зустрічаються в інших місцях острова.

Наприкінці сезону 2025 року палац Арханес виділявся як приклад того, як мінойські архітектори реагували на природне середовище шляхом ретельного планування, створюючи місце, де безпека, ритуали та життя еліти були тісно пов'язані.

