Кривую стену дворца сделали такой не просто так: археологи раскрыли загадку Арханеса (фото)

Археологи обнаружили, что неровная стена дворца Арханес на Крите, которая давно пантеличила ученых, имела особое назначение. Новые работы на месте раскопок показали, что эта крутая, наклонная конструкция в центральном дворике была частью проекта, предназначенного защитить дворец от оползней.

По словам команды археологов из Археологического общества под руководством доктора Полины Сапуна-Эллис, Димитриса Коккинакоса и Персефони Ксилури, настоящая роль этого сооружения стала понятной во время раскопок сезона 2025 года, пишет Arkeonews.

Геологические оценки доктора Хараламбоса Фассуласа подтвердили, что дворец стоял непосредственно под крутым скалистым обрывом, склонным к обвалам. Внутреннее сооружение, построенное из неровных камней, выполняло функцию скрытой подпорной стены.

Чтобы сохранить внешний вид двора, строители поставили перед ней вторую, более изысканную стену из резных пористых блоков, соответствующих дизайну дворца. Виден был лишь этот внешний слой, а скрытая стена поглощала давление падающих обломков.

Работы в юго-восточной части памятника обнаружили проход, соединявший центральный двор с восточными комнатами дворца Фото: Greek Ministry of Culture

Раскопки в верхней части двойной конструкции обнаружили микенскую керамику, в частности килики, и следы более позднего заселения. Эти слои подтверждают, что Арханес продолжал использоваться еще долго после его разрушения около 1450 года до н. э. Поселение уже пережило землетрясение около 1700 года до н. э., после чего было отстроено и процветало до середины XV века.

Работы в юго-восточной части памятника обнаружили проход, соединявший центральный двор с восточными комнатами дворца. Здесь археологи нашли каменные плиты, одна из которых была увенчана трапециевидным блоком, некогда поддерживавшим парапет, позже удаленный микенской постройкой.

Реконструкция Священных ворот во дворце Арханес Фото: Greek Ministry of Culture

Также ученые обнаружили резной камень с изображением лица, который упал с верхнего уровня. Артефакт идентифицировали как часть культового сооружения — вероятно, "фетиш-святилища", по типу найденных в Кноссе. Эти святилища использовали камни естественной формы, которые считались одухотворенными или священными, что давало редкое представление о повседневных религиозных практиках в минойских домохозяйствах и дворцах.

Материалы, собранные во время полевых сезонов 2023-2025 годов, все больше указывали на наличие роскошного многоэтажного жилого сектора в северной части дворца. Планировка включала комнаты, соединенные коридорами, с фрагментами фресок, гипсовыми опорами дверей и стенами, покрытыми раствором.

Полы, изготовленные из сланцевых плит, все еще имели типичные для минойского дизайна поднятые бордюры, которые чрезвычайно хорошо сохранились в Арханесе. Архитектурная последовательность указывала на то, что эта часть комплекса, вероятно, имела три этажа, что подтверждало гипотезу о том, что Арханес функционировал как второстепенный дворец, тесно связанный с Кноссом.

Артефакт идентифицировали как часть культового сооружения — вероятно, "фетиш-святилища" Фото: Greek Ministry of Culture

История этого места долгое время была сложной из-за того, что оно расположено под современным городом Арханес, а именно в районе Туркогейтония. Поэтому раскопки были ограничены и распространялись на небольшие участки. В начале XX века сэр Артур Эванс обнаружил следы крупных минойских сооружений, в частности фрагменты стен и круглый акведук, и считал, что элитные предметы, которые сейчас находятся в Ашмолеанском музее, происходят из этой местности.

Более поздние исследования Янниса и Эффи Сакелларакис позволили отследить стены, сохранившиеся в современных подвалах, и составить карту настоящего ядра дворца. Их работа показала, что предыдущие исследователи проводили раскопки не в том месте, где, по мнению Эванса, находился "летний дворец". Зато остатки свидетельствовали о существовании большого минойского центра, который имел особенности, не встречающиеся в других местах острова.

В конце сезона 2025 года дворец Арханес выделялся как пример того, как минойские архитекторы реагировали на природную среду путем тщательного планирования, создавая место, где безопасность, ритуалы и жизнь элиты были тесно связаны.

