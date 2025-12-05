Соревновались громкостью с сиренами: 6000-летние ракушки-трубы поразили ученых (фото)

Археологи обнаружили доказательства того, что доисторические сообщества на северо-востоке Иберии более 6000 лет назад использовали ракушки-трубы для передачи сигналов на большие расстояния. Эти инструменты издавали настолько громкие звуки, что могли соперничать с современными сиренами.

В исследовании рассматривается двенадцать труб из раковин, изготовленных из Charonia lampas, средиземноморской морской улитки. Эти предметы найдены в Мас-ден-Бойшос, Каль-Пере-Пастор, Кова-де-л'Ор, Эспальтер и вариситовых шахтах Кан-Тинторер, пишет Arkeonews.

По словам Микеля Лопеса-Гарсия и Маргариты Диас-Андреу из Барселонского университета, биологические следы внутри раковин подтверждают, что большинство из них было собрано после смерти животных, что указывает на преднамеренный выбор для изготовления инструментов, а не на простое повторное использование остатков пищи.

Радиоуглеродное датирование датирует эти инструменты между 4500 и 3500 годами до н. э. Фото: M. López-García, M. Díaz-Andreu

Радиоуглеродное датирование датирует эти инструменты между 4500 и 3500 годами до н. э. По мнению исследователей, плотное скопление свидетельствует об устойчивой региональной традиции, которая длилась более тысячелетия.

Раскопки показывают их разнообразные функции: две раковины из Мас-ден-Бойксос были найдены в мусорных ямах, а другая лежала вблизи пяти захоронений; в Кова-де-л'Ор одну раковину нашли рядом с фрагментами человеческих черепов в слоях, обозначающих переход от эпикардиального к среднему неолиту.

Однако самое удивительное открытие было сделано в Кан-Тинторе, где шесть раковин обнаружили в засыпанных шахтах, связанных с интенсивной добычей варисцита и датированных 4050-3650 годами до н. э.

Контролируемые акустические испытания, проведенные Лопесом-Гарсией, профессиональным трубачом, выявили необычайную мощность этих инструментов. Семь из восьми раковин превышали 100 децибел на расстоянии одного метра, достигая пика в 111,5 дБА — уровень, сравнимый с современной сиреной скорой помощи.

Раковины также хранят давно обсуждаемую загадку: маленькие отверстия в последнем завитке Фото: M. López-García, M. Díaz-Andreu

Эти результаты подтверждают, что это самые мощные доисторические звуковые инструменты, обнаруженные на северо-востоке Иберии, способные передавать контролируемые сигналы на расстояние в несколько километров по открытой местности.

В лабиринтообразных шахтах Кана Тинторера, где видимость и воздушный поток были ограниченными, одно дуновение могло направить рабочие бригады, передать предупреждение или координировать обмен информацией между шахтерами на поверхности и под землей.

Несмотря на свою интенсивность, трубы также имели музыкальные нюансы. Образцы с тщательно удаленными верхушками — шириной около 20 миллиметров — выдавали стабильные тона от 395 до 471 Гц, что соответствует нотам от G4 до A#4. Эти частоты выше, чем у раковин, известных в Южной Америке, Азии и других частях Европы.

Такие техники, как прикрывание рукой, могли изменять высоту звука, что наводит на мысль, что один и тот же инструмент мог служить как для сигнализации на большие расстояния, так и для церемониальных выступлений.

Раковины также хранят давно обсуждаемую загадку: маленькие отверстия в последнем завитке. Акустические эксперименты показывают, что эти отверстия не изменяли высоту звука, что исключает возможность их использования в качестве устройств для настройки.

Зато они уменьшали мощность звука — один образцов из Гавы потерял 7,6 дБА — а их нерегулярная форма указывает на естественное повреждение в морской среде, а не на преднамеренную модификацию.

Другое открытие касалось размера раковин. Инструменты, издававшие самые громкие тона, после модификации имели размер 140-191 мм, а изначально — около 180-260 мм. Существовали и более крупные раковины, но они, вероятно, были тяжелее и менее эффективными с акустической точки зрения.

Такое соотношение размеров свидетельствует о сознательном выборе образцов Charonia lampas среднего размера для достижения оптимальной громкости и портативности.

Эти артефакты являются одной из древнейших организованных систем акустической коммуникации, известных на Иберийском полуострове, — сетью, которая соединяла общины задолго до появления письменности и металлических инструментов.

