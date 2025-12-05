Змагалися гучністю із сиренами: 6000-річні мушлі-труби вразили вчених (фото)

Археологи виявили докази того, що доісторичні спільноти на північному сході Іберії понад 6000 років тому використовували мушлі-труби для передачі сигналів на великі відстані. Ці інструменти видавали настільки гучні звуки, що могли змагатися з сучасними сиренами.

У дослідженні розглядається дванадцять труб з мушель, виготовлених з Charonia lampas, середземноморського морського равлика. Ці предмети знайдено в Мас-ден-Бойшос, Каль-Пере-Пастор, Кова-де-л'Ор, Еспальтер та вариситових шахтах Кан-Тінторер, пише Arkeonews.

За словами Мікеля Лопеса-Гарсія та Маргарити Діас-Андреу з Барселонського університету, біологічні сліди всередині мушель підтверджують, що більшість з них було зібрано після смерті тварин, що вказує на навмисний вибір для виготовлення інструментів, а не на просте повторне використання залишків їжі.

Радіовуглецеве датування датує ці інструменти між 4500 і 3500 роками до н. е. Фото: M. López-García, M. Díaz-Andreu

Радіовуглецеве датування датує ці інструменти між 4500 і 3500 роками до н. е. На думку дослідників, щільне скупчення свідчить про стійку регіональну традицію, яка тривала понад тисячоліття.

Розкопки показують їх різноманітні функції: дві мушлі з Мас-ден-Бойксос були знайдені в сміттєвих ямах, а інша лежала поблизу п'яти поховань; в Кова-де-л'Ор одну мушлю знайшли поруч із фрагментами людських черепів у шарах, що позначають перехід від епікардіального до середнього неоліту.

Однак найдивовижніше відкриття було зроблено в Кан-Тінторе, де шість мушель виявили в засипаних шахтах, пов'язаних з інтенсивним видобутком варісциту і датованих 4050–3650 роками до н. е.

Контрольовані акустичні випробування, проведені Лопесом-Гарсією, професійним трубачем, виявили надзвичайну потужність цих інструментів. Сім з восьми мушель перевищували 100 децибелів на відстані одного метра, досягаючи піку в 111,5 дБА — рівень, порівнянний із сучасною сиреною швидкої допомоги.

Раковини також зберігають давно обговорювану загадку: маленькі отвори в останньому завитку Фото: M. López-García, M. Díaz-Andreu

Ці результати підтверджують, що це найпотужніші доісторичні звукові інструменти, виявлені на північному сході Іберії, здатні передавати контрольовані сигнали на відстань у кілька кілометрів по відкритій місцевості.

У лабіринтоподібних шахтах Кана Тінторера, де видимість і повітряний потік були обмеженими, один подув міг скерувати робочі бригади, передати попередження або координувати обмін інформацією між шахтарями на поверхні та під землею.

Незважаючи на свою інтенсивність, труби також мали музичні нюанси. Зразки з ретельно видаленими верхівками — шириною близько 20 міліметрів — видавали стабільні тони від 395 до 471 Гц, що відповідає нотам від G4 до A#4. Ці частоти вищі, ніж у мушль, відомих у Південній Америці, Азії та інших частинах Європи.

Такі техніки, як прикривання рукою, могли змінювати висоту звуку, що наводить на думку, що один і той самий інструмент міг служити як для сигналізації на великі відстані, так і для церемоніальних виступів.

Раковини також зберігають давно обговорювану загадку: маленькі отвори в останньому завитку. Акустичні експерименти показують, що ці отвори не змінювали висоту звуку, що виключає можливість їх використання як пристроїв для налаштування.

Натомість вони зменшували потужність звуку — один зразків з Гави втратив 7,6 дБА — а їх нерегулярна форма вказує на природне пошкодження в морському середовищі, а не на навмисну модифікацію.

Інше відкриття стосувалося розміру мушель. Інструменти, що видавали найгучніші тони, після модифікації мали розмір 140–191 мм, а спочатку — близько 180–260 мм. Існували й більші мушлі, але вони, ймовірно, були важчими і менш ефективними з акустичної точки зору.

Таке співвідношення розмірів свідчить про свідомий вибір зразків Charonia lampas середнього розміру для досягнення оптимальної гучності та портативності.

Ці артефакти є однією з найдавніших організованих систем акустичної комунікації, відомих на Іберійському півострові, — мережею, яка з'єднувала громади задовго до появи писемності та металевих інструментів.

