Находка международного значения: археологи нашли уникальный клад монет там, где их не должно было быть (фото)

В Хорватии археологи раскопали клад средневековых серебряных монет в месте, где такая находка была бы невозможной. Находка была обнаружена глубоко в слоях, связанных с поселениями железного века и римской пограничной системой.

Это открытие шокировало исследователей, которые не ожидали никаких средневековых сокровищ, не говоря уже о кладе, который мог бы переписать экономическую и культурную историю ранней Европы эпохи крестоносцев, пишет Arkeonews.

Раскопки на месте Батина в регионе Баранья продолжаются с 2008 года и направлены в первую очередь на римские военные объекты и доисторические оборонительные сооружения. Но неожиданное появление серебряных монет остановило рутинную работу и перенаправило внимание ученых. Когда исследовательская группа заметила предметы, не соответствующие римскому слою, быстро стало понятно, что они имеют дело с материалами из совсем другого времени.

Куратор Археологического музея в Осиеке Домагой Дуймич подтвердил, что открытие произошло без каких-либо предварительных признаков. "Мы не ожидали найти здесь ничего средневекового, а тем более серебряные монеты такой редкости", — сказал Дуймич. Он добавил, что даже во Франции, где эти монеты были отчеканены, их чрезвычайно мало из-за дефицита серебра на всем континенте, что ограничивало производство монет.

Сокровище содержит 56 серебряных монет, отчеканенных в Лиможе, Тулузе, Альбе и епархии Ле-Пюи, охватывающих период производства от конца IX века до середины XIII века. Этот временной промежуток тесно пересекается с эпохой Первого крестового похода (1096-1099). Их присутствие в Хорватии, за более чем тысячу километров от места происхождения, свидетельствует о неожиданных средневековых связях между Западной Европой и бассейном Дуная.

Некоторые образцы из Батины составляют более 10 процентов всех известных экземпляров в мире Фото: Arheološki Muzej Osijek

Частично эти монеты являются чрезвычайными из-за своей редкости. Средневековый период, представленный сокровищем Батины, соответствует серьезному европейскому серебряному кризису, вызванному снижением добычи полезных ископаемых, нарушением торговых сетей и политическими конфликтами.

Поскольку французские монетные дворы выпускали ограниченное количество валюты, многие типы монет сохранились до наших дней в чрезвычайно малом количестве. Некоторые образцы из Батины составляют более 10 процентов всех известных экземпляров в мире, что является удивительной концентрацией, которая сразу возносит хорватское место находки к международному значению.

Ученые считают, что объяснение может лежать в средневековой мобильности. Монеты происходят из регионов, которые были сильно вовлечены в мобилизацию крестоносцев, а Хорватия занимала стратегический коридор для путешественников, двигавшихся в Константинополь и Левант.

Исторические тексты в основном документируют путешествия больших крестоносных армий, но бесчисленные меньшие группы — семьи, независимые рыцари, паломники — вероятно путешествовали менее заметными маршрутами. Сокровище из Батины является редким физическим свидетельством этих забытых передвижений по Центральной и Юго-Восточной Европе.

Поскольку клад был обнаружен в месте, которое ранее не ассоциировалось со средневековым поселением, возникли новые вопросы, в частности о причинах появления этого клада. Археологи сейчас проводят анализ металлургического состава, подписей монетного двора и почвенного контекста, чтобы реконструировать путь монет.

Долговременные раскопки в Батине поддерживаются Министерством культуры и СМИ Хорватии, которое высоко оценило эту находку как важную веху в национальных научных исследованиях.

Серебряные монеты сейчас выставлены в Археологическом музее в Осиеке, где посетители могут осмотреть одно из самых значительных нумизматических открытий, когда-либо сделанных в Европе, — неожиданное окно в экономические и культурные силы, сформировавшие эпоху Первого крестового похода.

