Археологи знайшли курган залізної доби у Швейцарії: він належав видатній особі (фото)

Нещодавно виявлений курган у швейцарському кантоні Фрібур змінює уявлення експертів про соціальний устрій в західних Альпах на початку залізної доби. Знахідка надала можливість дослідити життя та статус видатної особи, яка мала вплив на долину Інтіамон.

Розкопки в Грандвілларі, селі в районі Грюєр, тривають з 2019 року, і нещодавнє відкриття кургану шириною 10 метрів стало важливим кроком вперед. За даними Amt für Archäologie des Kantons Freiburg (AAFR), команда поспішила забезпечити збереження місця, оскільки сусідній гірський потік почав розмивати його зовнішній край, пише Arkeonews.

Під час пресконференції представники влади пояснили: "Ми повинні задокументувати все, що можна, перш ніж природа зробить свою справу".

Стан поховання перевершив попередні знахідки в тому ж некрополі Фото: State of Fribourg – Staat Freiburg

Стан поховання перевершив попередні знахідки в тому ж некрополі, що дозволило фахівцям з винятковою чіткістю оцінити її конструкцію, планування та вміст. Попередні знахідки в цій місцевості включали бронзові предмети високого статусу, і контекст цього поховання вказує на подібну асоціацію.

Збереження кургану допомагає дослідникам детально вивчити звичаї залізної доби. Ця епоха, що тривала приблизно з 800 по 450 рік до н. е., збіглася з кліматичними змінами, відомими як холодний період залізної доби. Прохолодні умови часто впливали на структуру поселень і соціальну стабільність.

Громади, що жили в більш суворих умовах, як правило, будували скромні могили, тоді як у періоди процвітання зводилися більші пам'ятники, що вимагали скоординованої праці.

Ретельне будівництво кургану Грандвіллар вказує на стабільне суспільство, здатне організувати колективні зусилля, а його розташування в долині могло виконувати як церемоніальну, так і територіальну роль.

Це місце дає рідкісну можливість простежити кожен етап підготовки до поховання: проєктування камери, розміщення тіла, формування кургану та вибір предметів, які супроводжували покійного.

Ці деталі допомагають пояснити, як виражалися ідентичність і соціальні зв'язки в західній частині Альп.

Ці знахідки також сприяють ширшим дослідженням, які показують, що громади в цьому регіоні брали участь у далекій торгівлі та поділяли символічні традиції в Європі залізної доби. Хоча ерозія продовжує загрожувати пам'ятці, розкопки проводяться з ретельною увагою до кожного стратиграфічного шару.

Після завершення дослідження фахівці очікують, що результати прояснять, як влада, традиції та зміни навколишнього середовища формували життя в долині Інтямон.

Курган Грандвіллар зараз є однією з найцінніших знахідок залізної доби в Швейцарії, що дає уявлення про суспільство, історія якого залишалася прихованою понад двох з половиною тисячоліть.

