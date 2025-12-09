Потрапила далеко від батьківщини: у Вульчі виявили рідкісну статую, проте є нюанс (фото)

У Італії археологи виявили рідкісну давньогрецьку скульптуру, яка дала нове уявлення про культурну взаємодію в Середземномор'ї. Під час розкопок в колишньому етруському місті Вульчі дослідники знайшли голову мармурової статуї, якій понад 2500 років.

Голову статуї знайшли серед залишків великого храмового комплексу, який вчені досліджували в межах проєкту "Міський пейзаж Вульчі". Пізніше знахідку було представлено в Римі на події, в якій взяв участь міністр культури Італії Алессандро Джулі, пише Arkeonews.

За словами доктора Маріакіари Франческіні та доктора Пола П. Пасієки, скульптура підтвердила, що контакти між грецькими та етруськими громадами були міцнішими, ніж вважалося раніше.

Франческіні зазначила, що попередні інтерпретації цих відносин базувалися переважно на грецькій кераміці, але ця статуя свідчить про переміщення кваліфікованих майстрів та релігійних ідей. Пасієка додав, що, ймовірно, ця робота була виготовлена в Аттиці, а потім імпортована до Етрурії.

Скульптура підтвердила, що контакти між грецькими та етруськими громадами були міцнішими, ніж вважалося раніше Фото: Mariachiara Franceschini

Статуя зображувала молоду жінку, викарбувану з витонченими деталями, що мала риси, схожі на статуї, відомі з Афінського Акрополя. Зачіска, моделювання обличчя та викарбувана діадема вказували на зв'язки з атичною майстернею, що діяла на початку V століття до н. е.

На поверхні збереглися сліди стародавньої фарби, що є рідкісним матеріалом, який допоможе фахівцям зрозуміти, як такі скульптури виглядали спочатку. Статую виявили поблизу великого храму, побудованого між VI і V століттями до н. е., етрусько-італійської споруди, на яку вплинули грецькі архітектурні зразки.

Дослідники вважають, що знайдена статуя могла належати до скульптурної експозиції, пов'язаної з ранньою діяльністю храму, можливо, виконуючи релігійну роль. Її наявність підтвердила думку, що елітні групи Вульчі прагнули до безпосереднього контакту з грецькими художніми стилями.

У Римі триває реставрація голови статуї, а фахівці готують офіційні публікації Фото: Agnese Sbaffi

Ця знахідка підкріпила думку, що Вульчі відігравало важливу роль у регіональному обміні в період свого розквіту. Як потужне етруське місто, що контролювало важливі торгівельні шляхи, Вульчі приваблювало товари, ідеї та кваліфікованих робітників.

Імпортована грецька кераміка вже давно свідчила про це, але велика мармурова скульптура вказує на тісніші мистецькі контакти і, можливо, візити грецьких майстрів. Розкопки також виявили шари, що охоплюють багато періодів, включаючи поховання пізньої античності, знайдені в 2025 році.

Статуя зображувала молоду жінку, викарбувану з витонченими деталями, що мала риси, схожі на статуї, відомі з Афінського Акрополя Фото: Mariachiara Franceschini

Дослідники з німецьких університетів та італійських органів охорони культурної спадщини продовжують спільно працювати над проєктом за підтримки таких установ, як Фонд Фріца Тіссена, Фонд Герди Хенкель та Німецький дослідницький фонд, який фінансує цю роботу з 2024 року. У Римі триває реставрація голови статуї, а фахівці готують офіційні публікації.

Голова статуї є однією з найважливіших археологічних знахідок останніх років і надає цінний матеріал для розширення знань про мистецький обмін у стародавньому Середземномор'ї. Вона демонструє, як один предмет може змінити давні історичні погляди та поглибити розуміння культурних зв'язків, що сформували ранню європейську історію.

