Скарби еліти саків: у Казахстані археологи розкопали золоті прикраси (фото)

У Казахстані археологи виявили стародавнє поховання в регіоні Жетісу, поблизу гірського хребта в районі Каратал. Хоча це місце відоме своїми курганами, проте до недавнього часу воно було залишалося поза увагою вчених.

Розкопки, проведені в 2023–2024 роках під керівництвом Досбола Байгунакова, виявили предмети, що датуються IV–III століттями до н. е. Некрополь включає 23 кургани, 11 з яких належали високопоставленим особам, пише Arkeonews.

Серед предметів, знайдених на місці розкопок, які зараз зберігаються в регіональному краєзнавчому музеї імені Мухамеджана Тинишпаєва, є золоті намистини, сережки, бронзові шпильки, керамічні посудини та кістяні фрагменти.

У Казахстані археологи виявили стародавнє поховання в регіоні Жетісу Фото: Kazinform

Одна золотий прикраса, відома як варворка, підтвердила, що еліта саків носила вишукані металеві прикраси для церемоніальних цілей. Фахівці також дослідили кістяний предмет у формі змії-дракона, який, ймовірно, мав символічне або духовне значення, що свідчить про художню та культурну глибину саків.

Іншою важливою знахідкою стали останки чоловіка, похованого з акінаком та золотими пластинами, що вказує на його високий статус.

Дослідники також виявили рідкісне подвійне поховання жінки та дитини, чий череп був знайдений поруч із золотими сережками. Бронзові таблички із зображенням оленів та інших символічних тварин додали додаткового контексту церемоніальному характеру поховання.

Великий курган діаметром близько 40 метрів і висотою чотири метри дав змогу зазирнути в похоронні звичаї еліти саків. Парне поховання, особливо з огляду на приблизний зріст дитини близько 95 сантиметрів і наявність золотих прикрас, викликало питання про ролі в сім'ї та про те, як статус міг відображатися навіть у дитинстві.

У 2025 році реставраційні бригади очистили металеві предмети від корозії та стабілізували крихкі кісткові та керамічні фрагменти, щоб їх можна було безпечно виставляти.

Гірський хребет простягається на понад 100 квадратних кілометрів і містить понад 190 археологічних пам'яток різних періодів, зокрема поховання, залишки поселень і скупчення петрогліфів. Розкопки показали, що ця територія, ймовірно, була церемоніальним центром для ранніх кочових груп.

Дослідження демонструє те, як стародавні суспільства організовували свої громади, вшановували своїх померлих, висловлювали свої вірування і створювали мистецтво.

Нові знахідки надають можливість дослідити життя людей, які сформували культурний ландшафт Центральної Азії та показують, чому продовження археологічних досліджень залишається надзвичайно важливим.

