Египетский бог оказался в Турции: археологи нашли древний артефакт в Эфесе (фото)

Эксперты, работающие в древнем городе Эфес, Турция, обнаружили терракотовую кадильницу с рельефом египетского бога Сераписа. Этот предмет предоставил новую информацию о взаимодействии различных культур и указал на активные торговые пути, которые когда-то соединяли отдаленные общины.

Раскопки проводились в рамках долгосрочной исследовательской инициативы Министерства культуры и туризма Турции. Работы вдоль Гавани-стрит, большой 570-метровой аллеи, ведущей от центра города к древнему порту, обнаружили древние постройки, пишет Arkeonews.

Исследователи, участвовавшие в проекте, в частности профессор Сердар Айбек из университета Докуз Эйлюль, подтвердили, что артефакт привлек внимание, поскольку на нем изображен Серапис с характерной прической, бородой и высокой короной.

Айбек отметил, что рельеф имеет сильное сходство с известными античными скульптурами, которые приписывают художнику Бриаксису, что свидетельствует о том, что местные мастера использовали широко распространенные художественные образцы.

Артефакт привлек внимание, поскольку на нем изображен Серапис с характерной прической, бородой и высокой короной Фото: Anatolian Archaeology

Надпись на обороте кадильницы совпадала с ранее найденным примером в "Террасовых домах", что намекает на то, что в Эфесе, возможно, была мастерская, которая производила религиозные предметы с одинаковым дизайном, или что торговля предметами, вдохновленными египетской культурой, была распространенной.

Терракотовая кадильница содержала камеру для благовоний и детальное изображение божества на передней части. Серапис занимал важное место в религиозной жизни Средиземноморья в римский период, особенно среди групп, связанных с Египтом.

Такие предметы помогают объяснить, как распространялись религиозные символы, почему определенные культы приобретали последователей далеко от своих истоков и как люди использовали общие образы в домашних и публичных условиях. После исследования артефакт передадут в коллекцию музея Эфеса, который хранит артефакты, иллюстрирующие художественные достижения и коммерческую деятельность города.

Бани, где была найдена кадильница, занимали площадь почти 70 000 квадратных метров и образовывали один из крупнейших комплексов римской эпохи в Анатолии Фото: Anatolian Archaeology

Эфес стоял вблизи современного Сельчука на западе Турции и превратился в один из самых влиятельных городов древнего мира. Он развивался под греческим, эллинистическим и римским правлением и в период своего расцвета насчитывал более 200 000 жителей. Его порт привлекал купцов из Египта, Сирии, Греции и Северной Африки, что оставило видимые следы в архитектуре, надписях и религиозных предметах.

Одним из самых ярких примеров этого культурного взаимодействия был храм Сераписа, построенный во II веке н. э. и, вероятно, профинансированный богатыми египетскими купцами. Хотя он сохранился лишь частично, его мраморные остатки свидетельствуют о том, что когда-то он служил главным центром поклонения и местом встречи иностранных общин, живших в городе.

Бани, где была найдена кадильница, занимали площадь почти 70 000 квадратных метров и образовывали один из крупнейших комплексов римской эпохи в Анатолии. Посетители, прибывающие по морю, проходили через это здание вскоре после въезда в город. Его многочисленные комнаты предоставляли пространство для купания, деловых обсуждений и социальных контактов.

Находки, сделанные в этой местности, такие как статуи, мраморные украшения и архитектурные элементы, свидетельствуют о том, что здание играло центральную роль во встрече путешественников. Наличие кадильницы Сераписа в этой среде может свидетельствовать о том, что такие предметы использовались во время ритуалов очищения или привозились купцами, которые поддерживали связи с Египтом.

По словам Айбека, связи между ранее найденными артефактами и недавно обнаруженной кадильницей показывают, как работали мастерские и как религиозные предметы циркулировали среди жителей и посетителей. Эти находки также демонстрируют, насколько взаимосвязанными были древние сообщества, где идеи, символы и верования распространялись между регионами почти так же, как и товары, которые были предметом торговли.

