В горах пастух обнаружил древний артефакт: почему археологи перезахоронили находку

В Турции пастух наткнулся на высеченный каменный памятник римской эпохи, когда пас животных на отдаленной горе вблизи Каяджика. Ученые прибыли на место и провели предварительный осмотр, а затем перезахоронили артефакт, чтобы сохранить его в безопасности.

Впоследствии археологи из управления музея Фетхие вернулись, чтобы забрать памятник, пройдя пешком около 45 минут от ближайшей дороги, прежде чем поднять его с земли и закрепить для сложного спуска, пишет Heritage Daily.

Операция длилась почти семь часов, поскольку команда несла хрупкую стелу вручную по крутой и неровной местности. По словам Ахмета Меке, который участвовал в работе, памятник датируется I-III веками до н. э. и отмечается детальной резьбой и четкой надписью, что придает ему большое эпиграфическое значение.

Надпись под фигурами раскрывает больше деталей о человеке, похороненном на этом месте Фото: АА

На лицевой стороне камня изображены фигуры мужчины и женщины, вероятнее всего, семейный портрет, созданный в честь умершего. Их одежда и прически предоставляют редкую информацию о повседневной жизни в Анатолии римской эпохи.

Надпись под фигурами раскрывает больше деталей о человеке, похороненном на этом месте, а венок, высеченный на одной из боковых панелей, свидетельствует о том, что этот человек занимал важное положение в местной общине.

Сейчас стела находится под охраной музея, где ее очистят и консервируют. Ее сохранение важно не только для региональной археологии, но и для понимания социальных обычаев, художественных стилей и общественных практик римского периода.

