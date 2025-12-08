У горах пастух виявив древній артефакт: чому археологи перепоховали знахідку

У Туреччині пастух натрапив на висічений кам'яний пам'ятник римської епохи, коли пас тварин на віддаленій горі поблизу Каяджика. Вчені прибули на місце і провели попередній огляд, а потім перепоховали артефакт, щоб зберегти його у безпеці.

Згодом археологи з управління музею Фетхіє повернулися, щоб забрати пам'ятник, пройшовши пішки близько 45 хвилин від найближчої дороги, перш ніж підняти його з землі і закріпити для складного спуску, пише Heritage Daily.

Операція тривала майже сім годин, оскільки команда несла крихку стелу вручну по крутій і нерівній місцевості. За словами Ахмета Меке, який брав участь у роботі, пам'ятник датується I-III століттями до н. е. і відзначається детальними різьбленнями та чітким написом, що надає йому великого епіграфічного значення.

Напис під фігурами розкриває більше деталей про людину, поховану на цьому місці Фото: AA

На лицьовій стороні каменю зображені фігури чоловіка і жінки, найімовірніше, сімейний портрет, створений на честь померлого. Їхній одяг і зачіски надають рідкісну інформацію про повсякденне життя в Анатолії римської епохи.

Напис під фігурами розкриває більше деталей про людину, поховану на цьому місці, а вінок, висічений на одній із бічних панелей, свідчить про те, що ця людина займала поважне становище в місцевій громаді.

Зараз стела знаходиться під охороною музею, де її очистять і консервують. Її збереження важливе не тільки для регіональної археології, але й для розуміння соціальних звичаїв, художніх стилів і громадських практик римського періоду.

