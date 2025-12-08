Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Технології та наука

У горах пастух виявив древній артефакт: чому археологи перепоховали знахідку

У горах пастух знайшов древній артефакт
У Туреччині пастух натрапив на висічений кам'яний пам'ятник римської епохи | Фото: AA

У Туреччині пастух натрапив на висічений кам'яний пам'ятник римської епохи, коли пас тварин на віддаленій горі поблизу Каяджика. Вчені прибули на місце і провели попередній огляд, а потім перепоховали артефакт, щоб зберегти його у безпеці.

Згодом археологи з управління музею Фетхіє повернулися, щоб забрати пам'ятник, пройшовши пішки близько 45 хвилин від найближчої дороги, перш ніж підняти його з землі і закріпити для складного спуску, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Операція тривала майже сім годин, оскільки команда несла крихку стелу вручну по крутій і нерівній місцевості. За словами Ахмета Меке, який брав участь у роботі, пам'ятник датується I-III століттями до н. е. і відзначається детальними різьбленнями та чітким написом, що надає йому великого епіграфічного значення.

Відео дня
чому археологи перепоховали знахідку
Напис під фігурами розкриває більше деталей про людину, поховану на цьому місці
Фото: AA

На лицьовій стороні каменю зображені фігури чоловіка і жінки, найімовірніше, сімейний портрет, створений на честь померлого. Їхній одяг і зачіски надають рідкісну інформацію про повсякденне життя в Анатолії римської епохи.

Напис під фігурами розкриває більше деталей про людину, поховану на цьому місці, а вінок, висічений на одній із бічних панелей, свідчить про те, що ця людина займала поважне становище в місцевій громаді.

Важливо
Пропустили цілий замок: вчені зробили відкриття в незвичайний спосіб

Зараз стела знаходиться під охороною музею, де її очистять і консервують. Її збереження важливе не тільки для регіональної археології, але й для розуміння соціальних звичаїв, художніх стилів і громадських практик римського періоду.

Раніше Фокус писав про середньовічний замок, який виявили у Швейцарії. Археологи знайшли його завдяки використанню LiDAR.

Також ми писали про стародавні поховання, які розкопали у Мексиці. Вчені визначили, що знайдені артефакти належали народу тлателолко.