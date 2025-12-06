Пропустили цілий замок: вчені зробили відкриття в незвичайний спосіб

Завдяки новим даним LiDAR з високою роздільною здатністю, вчені виявили раніше невідомий середньовічний замок у кантоні Тургау в Швейцарії. Зображення показали незвичайні ландшафтні утворення в районі Тебелі, де два невеликих плато розташовувалися над крутими оборонними ровами, що свідчило про сліди ранньої фортифікаційної діяльності.

Археологічна служба кантону Тургау підтвердила, що планування відповідає типовим рисам замків типу "мотт-енд-бейлі", споруд, відомих у ранньосередньовічній Європі, пише Heritage Daily.

Після визначення місцезнаходження маркерів місцевості на цифрових картах команда розпочала дослідження і виявила керамічний уламок, кілька залізних предметів і три наконечники стріл.

Письмові джерела свідчать, що замок у Тобелі був зруйнований у 1079 році під час конфлікту між абатом Екехардом II з Райхенау та абатом Ульріхом III з Санкт-Галлена. Хоча пізніше він був відновлений лордами Іттінгена, його точне місцезнаходження не було чітко зафіксовано.

Впродовж багатьох років вчені розглядали кілька варіантів, включаючи замковий пагорб Крюцбук у Варт-Вайнінгені та територію картезіанського монастиря Іттінген. Папський документ від 1152 року, який дозволяв братам Іттінген збудувати монастир "на своєму замку", ще більше посилив тривалу невизначеність.

З X століття, особливо в регіонах, що перебували під впливом Нормандії та Анжу, поширилися фортеці типу "мотт-енд-бейлі". Вони складалися зі штучного пагорба, званого моттом, на вершині якого стояла дерев'яна або кам'яна споруда, та одного або декількох огороджених бейлів поруч із ним.

Ці оборонні системи були відносно простими у будівництві з використанням місцевої робочої сили і швидко поширилися по північній Європі. Знайдені артефакти можуть допомогти визначити, як довго окремі об'єкти залишалися активними і чи були фортифікаційні споруди пізніше перебудовані.

Наразі Археологічна служба кантону Тургау планує залишити об'єкт недоторканим, щоб захистити його для майбутніх досліджень. Вже виявлені артефакти зберігаються, і фахівці продовжують готувати їх для подальшого вивчення.

Це відкриття поглиблює розуміння розвитку ранньосередньовічних укріплень та їхнього місця в місцевій історії, пропонуючи уявлення про те, як технологія та архівні джерела працюють разом, щоб прояснити минуле.

