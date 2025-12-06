Пропустили целый замок: ученые сделали открытие необычным способом

Благодаря новым данным LiDAR высокого разрешения, ученые обнаружили ранее неизвестный средневековый замок в кантоне Тургау в Швейцарии. Изображения показали необычные ландшафтные образования в районе Тебели, где два небольших плато располагались над крутыми оборонительными рвами, что свидетельствовало о следах ранней фортификационной деятельности.

Археологическая служба кантона Тургау подтвердила, что планировка соответствует типичным чертам замков типа "мотт-энд-бейли", сооружений, известных в раннесредневековой Европе, пишет Heritage Daily.

После определения местонахождения маркеров местности на цифровых картах команда приступила к исследованию и обнаружила керамический обломок, несколько железных предметов и три наконечника стрел.

Письменные источники свидетельствуют, что замок в Тобеле был разрушен в 1079 году во время конфликта между аббатом Экехардом II из Райхенау и аббатом Ульрихом III из Санкт-Галлена. Хотя позже он был восстановлен лордами Иттингена, его точное местонахождение не было четко зафиксировано.

В течение многих лет ученые рассматривали несколько вариантов, включая замковый холм Крюцбук в Варт-Вайнингене и территорию картезианского монастыря Иттинген. Папский документ от 1152 года, который позволял братьям Иттинген построить монастырь "на своем замке", еще больше усилил длительную неопределенность.

С X века, особенно в регионах, находившихся под влиянием Нормандии и Анжу, распространились крепости типа "мотт-энд-бейли". Они состояли из искусственного холма, называемого моттом, на вершине которого стояло деревянное или каменное сооружение, и одного или нескольких огражденных бейлов рядом с ним.

Эти оборонительные системы были относительно простыми в строительстве с использованием местной рабочей силы и быстро распространились по северной Европе. Найденные артефакты могут помочь определить, как долго отдельные объекты оставались активными и были ли фортификационные сооружения позже перестроены.

Сейчас Археологическая служба кантона Тургау планирует оставить объект нетронутым, чтобы защитить его для будущих исследований. Уже обнаруженные артефакты хранятся, и специалисты продолжают готовить их для дальнейшего изучения.

Это открытие углубляет понимание развития раннесредневековых укреплений и их места в местной истории, предлагая представление о том, как технология и архивные источники работают вместе, чтобы прояснить прошлое.

