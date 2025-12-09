Попелястий кулон розкрив секрети вікінгів: чому срібна прикраса стала надважливою знахідкою

Рідкісний кулон з поховання X століття в Швеції дав детальне уявлення про те, як вікінги уявляли собі вагітність. Невеликий срібний виріб зображує жінку з округлим животом і виділявся серед інших предметів, знайдених у цій же місцевості.

Цей артефакт, який зараз зберігається у Шведському історичному музеї, відомий як попелястий кулон. Археолог Т. Дж. Арне знайшов його в 1920 році під час розкопок у селищі Аска разом з кількома іншими кулонами, срібними кільцями, ісламською срібною монетою та кістяною ігровою дошкою, пише Live Science.

Фігура на кулоні стоїть з трохи розставленими ногами і руками, розміщеними під животом, частково обрамленими кільцем. Слабкі лінії над головою нагадують корону або головний убір, а застебнутий плащ з рядами намистин відображає традиційне намисто, яке, за описом, носила Фрейя.

Дослідники, такі як Мартін Рундквіст, Ніл Прайс та Хіде Густафссон, відзначають, що повна колекція похоронних речей вказує на високий статус, а також на церемоніальні обов'язки.

Дизайн кулону, особливо деталі з намистин, порівнюють із відомим намистом Брісінгамен, пов'язаним із Фрейєю, богинею, яка в скандинавській традиції асоціюється з родючістю та народженням дітей. Цей зв'язок спонукав деяких фахівців припустити, що підвіска слугувала захисним предметом.

Інша думка пов'язує прикрасу з розташованим поблизу курганом з плоскою верхівкою, який, як вважається, позначає основу великої зали, що вказує на те, що жінка могла належати до впливової родини, чиї реліквії передавалися з покоління в покоління.

Предмети в похованні, включаючи посох з головою вовка, також вказують на можливу ритуальну роль, а відсутність подібних предметів у пізніших могилах свідчить про те, що вона, можливо, була однією з останніх прибічників язичництва до того, як християнство дійшло до цього регіону.

Кулон є рідкісним візуальним свідченням вагітності в мистецтві епохи вікінгів і показує, як один предмет може розкрити значущі аспекти вірувань, статусу та традицій. Його наявність у могилі допомагає пояснити, як особисті предмети зберігали ідентичність і пам'ять у час великих культурних змін.

