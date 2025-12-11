Зображає Троянську війну під іншим кутом: археологи знайшли незвичайну мозаїку у Великій Британії (фото)

Нещодавно досліджена римська мозаїка, знайдена у Великій Британії, привернула увагу вчених, оскільки на ній були зображені сцени з Ахіллом і Гектором, що відрізнялися від відомих описів Троянської війни. Знахідка дала нове уявлення про те, як класичні міфи дійшли до римської Британії.

У новому дослідженні Джейн Массеглія та її колеги пояснили, що мозаїка Кеттона відображає не відому "Іліаду" Гомера, а менш відому трагедію Есхіла під назвою "Фригійці". До такого висновку вони дійшли після порівняння ключових елементів твору мистецтва з уривками п'єси Есхіла та нотатками, збереженими стародавніми вченими, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Гелла Екхардт з Університету Редінга зазначила, що дослідження допомогло окреслити, як зображення Ахілла та Гектора поширювалися через різні форми давнього ремесла. Мозаїка розміром приблизно 10 на 5 метрів колись прикрашала їдальню великої вілли, яка використовувалася в IV столітті н. е., хоча, можливо, це місце було заселене і раніше.

Відео дня

Сцени на мозаїці зображували три моменти, пов'язані з конфліктом між Ахіллом і Гектором: дуель після смерті Патрокла, перетягування тіла Гектора і повернення його останків королю Пріаму за золото.

Стиль верхньої панелі дав додаткові підказки, відповідаючи дизайну, який можна побачити на грецькому горщику епохи Есхіла Фото: ULAS

Ці особливості тісно співпадають з тим, що відомо з фрагментів "Фригійців", оскільки в цьому тексті описано, як Ахіллес приймає золото і обходить могилу Патрокла, на відміну від версії Гомера, в якій дія відбувається біля стін Трої.

Стиль верхньої панелі дав додаткові підказки, відповідаючи дизайну, який можна побачити на грецькому горщику епохи Есхіла. Массеглія також виявила візерунки, пов'язані зі старими срібними виробами, монетами та керамікою з Греції, Туреччини та Галлії.

Дослідження показало, що римська Британія підтримувала міцні культурні зв'язки з середземноморським світом, про що свідчать художні теми, обрані місцевими майстрами.

Важливо

Археологи знайшли курган залізної доби у Швейцарії: він належав видатній особі (фото)

Мозаїка допомогла продемонструвати, як римські художники в Британії працювали з давніми традиціями візерунків, адаптуючи їх до місцевих умов, підкреслюючи широкий вплив класичного оповідання та його привабливість у різних регіонах.

Раніше Фокус писав про старовинну християнську фреску, яку виявили у Ізніку, Туреччина. Вона зображає релігійний мотив, якого досі не знаходили у регіоні.

Також ми розповідали про голову грецької статуї, яку виявили в Італії. Археологи знайшли її у етруському місті Вульчі серед залишків великого храмового комплексу.