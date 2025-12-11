Добрий Пастир Ісус: археологи вперше виявили християнську фреску у Ізніку (фото)

У турецькому місті Ізнік археологи виявили ранньохристиянську фреску із зображенням Ісуса. На творі зображено мотив, відомий як Добрий Пастир Ісус, і, судячи з усього, це один із найдавніших прикладів цієї теми в Анатолії.

Дослідження відбулося під егідою Міністерства культури і туризму Туреччини. Команду археологів очолював Толга Копарал, наукову координацію здійснював професор Айгюн Екін Меріч, а на місці розкопок працювала доктор Гюльшен Кутбай, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідження було зосереджене на некрополі Хісардере, великому поховальному майданчику за межами стародавніх стін Ізніка. На думку команди, збереження і вік фрески роблять її важливим доповненням до відомих свідчень про ранньохристиянське мистецтво. Як пояснив Копарал, "ця знахідка розширює наше розуміння того, як ранні громади формували свою релігійну ідентичність у цьому регіоні".

Відео дня

Збереження і вік фрески роблять її важливим доповненням до відомих свідчень про ранньохристиянське мистецтво Фото: Arkeoloji Haber

Фреску знайшли на північній стіні гіпогеуму, підземної гробниці, яка, як вважається, датується III століттям н. е. Багато частин споруди збереглися, що дало дослідникам майже повне уявлення про її внутрішнє оздоблення.

Всередині археологи знайшли теракотове похоронне ложе, а безпосередньо за ним — зображення молодого Ісуса, який несе на плечах вівцю. Ця тема була широко поширена в римському світі, особливо в Італії та Північній Африці, для вираження ідей турботи та спасіння на найранішому етапі християнства.

Багато частин споруди збереглися, що дало дослідникам майже повне уявлення про її внутрішнє оздоблення. Фото: Arkeoloji Haber

Однак в Анатолії подібні приклади майже не зустрічаються. Під час розкопок в Хісардере археологи раніше знаходили кераміку, монети та кам'яні могили, але жодна з них не містила фігурного християнського мистецтва, що робить це першим відомим зображенням Ісуса з цього місця.

У ширшому регіоні Ізніка є кілька типів поховань з римського та ранньохристиянського періодів, зокрема кам'яні саркофаги, камери з теракотовим дахом та прості могили, побудовані з плит.

В інших районах Анатолії збереглися християнські символи, але прямі зображення Ісуса залишаються рідкісними, особливо з III століття Фото: Arkeoloji Haber

В інших районах Анатолії, таких як Ефес, Каппадокія, Афродісія, Сарди та Сіде, збереглися християнські символи, але прямі зображення Ісуса залишаються рідкісними, особливо з III століття. Через це фахівці вважають фреску в Ізніку одним з найдавніших і найкраще збережених зразків такого роду в регіоні.

Важливо

Єгипетський бог опинився у Туреччині: археологи знайшли древній артефакт у Ефесі (фото)

Фреска допомагає з'ясувати, як ранні громади висловлювали свої переконання до того, як поширилися пізніші художні стилі. Експерти вважають, що може з'явитися більше матеріалів, які допоможуть краще зрозуміти, як релігійні ідеї поширювалися в стародавній Нікеї та околицях.

Раніше Фокус писав про нові відкриття у Іраку. Вчені виявили споруду, яка доводить мирне співіснування перших християн та зороастрійців.

Також ми розповідали про золоті прикраси, які виявили у Казахстані. Їх знайшли під час дослідження древнього поховання в регіоні Жетісу.