Мирно жили впродовж століть: на півночі Іраку археологи знайшли ранньохристиянську споруду (фото)

На півночі Іраку археологи виявили ранньохристиянську споруду, яка демонструє те, як місцеві громади сповідували свою віру близько 1500 років тому. Розкопки в Гірд-і Казаві в Іракському Курдистані показали, як мешканці регіону формували свої релігійні простори в період великих політичних змін.

Недавні роботи проводилися під керівництвом доктора Олександра Тамма з Університету Ерлангена-Нюрнберга та професора Дірка Віке з Університету Гете у Франкфурті. У ході дослідження вчені вивчали ранньохристиянський комплекс, розташований поруч із давнішою сасанідською фортифікацією, пише Arkeonews.

На думку команди, ці споруди свідчать про те, що у V столітті н. е. християни та зороастрійці жили поруч один з одним. Хоча цінних предметів не було знайдено, архітектура та невеликі знахідки дали важливі підказки про те, як люди формували своє оточення. Тамм зазначив, що уламок кераміки з мальтійським хрестом у поєднанні з плануванням будівлі підтверджує гіпотезу про християнське місце зустрічі.

Команда досліджувала велику територію навколо набору кам'яних стовпів, вперше помічених у 2015 році Фото: Dirk Wicke

Щоб зрозуміти функцію споруди V століття, команда досліджувала велику територію навколо набору кам'яних стовпів, вперше помічених у 2015 році. Розкопки виявили цегляні стіни, утрамбовані підлоги та другий ряд стовпів, що вказує на тринефне планування з довгим центральним залом. Невелика кімната з напівкруглою нішею відповідала зразкам, відомим з релігійних будівель у північній Сирії та Верхній Месопотамії.

Сусідня фортеця Сасанідів, пов'язана з зороастрійцями, додала ще один шар історичного контексту Фото: Dirk Wicke

Сусідня фортеця Сасанідів, пов'язана з зороастрійцями, додала ще один шар історичного контексту. З плином століть на частині фортеці виросло ісламське кладовище, що показує, як релігійні традиції крок за кроком трансформували той самий ландшафт.

Уламок кераміки з мальтійським хрестом у поєднанні з плануванням будівлі підтверджує гіпотезу про християнське місце зустрічі Фото: Dirk Wicke

Проєкт зосереджується на сільських поселеннях на рівнині Шахризор, маючи на меті компенсувати тривалу увагу до великих містах, таких як Ніневія та Вавилон. Вивчаючи села, дослідники прагнуть зрозуміти, як звичайні домогосподарства формували економічне життя, будували свої будинки та пристосовувалися до регіональних змін.

Ці відкриття дають змогу зрозуміти те, як різні релігійні громади колись жили поруч одна з одною без чітких меж розділення. Замість того щоб представляти минуле як серію суперечок, свідчення з Гірд-і Казаву показують, як люди пристосовувалися та ділили простір впродовж багатьох поколінь.

