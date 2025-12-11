Мирно жили на протяжении веков: на севере Ирака археологи нашли раннехристианскую постройку (фото)

На севере Ирака археологи обнаружили раннехристианское сооружение, которое демонстрирует то, как местные общины исповедовали свою веру около 1500 лет назад. Раскопки в Гирд-и Казаве в Иракском Курдистане показали, как жители региона формировали свои религиозные пространства в период больших политических изменений.

Недавние работы проводились под руководством доктора Александра Тамма из Университета Эрлангена-Нюрнберга и профессора Дирка Вике из Университета Гете во Франкфурте. В ходе исследования ученые изучали раннехристианский комплекс, расположенный рядом с более древней сасанидской фортификацией, пишет Arkeonews.

По мнению команды, эти сооружения свидетельствуют о том, что в V веке н. э. христиане и зороастрийцы жили рядом друг с другом. Хотя ценных предметов не было найдено, архитектура и небольшие находки дали важные подсказки о том, как люди формировали свое окружение. Тамм отметил, что обломок керамики с мальтийским крестом в сочетании с планировкой здания подтверждает гипотезу о христианском месте встречи.

Команда исследовала большую территорию вокруг набора каменных столбов, впервые замеченных в 2015 году Фото: Dirk Wicke

Чтобы понять функцию сооружения V века, команда исследовала большую территорию вокруг набора каменных столбов, впервые замеченных в 2015 году. Раскопки обнаружили кирпичные стены, утрамбованные полы и второй ряд столбов, что указывает на трехнефную планировку с длинным центральным залом. Небольшая комната с полукруглой нишей соответствовала образцам, известным из религиозных зданий в северной Сирии и Верхней Месопотамии.

Соседняя крепость Сасанидов, связанная с зороастрийцами, добавила еще один слой исторического контекста Фото: Dirk Wicke

Соседняя крепость Сасанидов, связанная с зороастрийцами, добавила еще один слой исторического контекста. С течением веков на части крепости выросло исламское кладбище, показывающее, как религиозные традиции шаг за шагом трансформировали тот же ландшафт.

Обломок керамики с мальтийским крестом в сочетании с планировкой здания подтверждает гипотезу о христианском месте встречи Фото: Dirk Wicke

Проект сосредотачивается на сельских поселениях на равнине Шахризор, с целью компенсировать длительное внимание к большим городам, таким как Ниневия и Вавилон. Изучая деревни, исследователи стремятся понять, как обычные домохозяйства формировали экономическую жизнь, строили свои дома и приспосабливались к региональным изменениям.

Эти открытия позволяют понять то, как различные религиозные общины когда-то жили рядом друг с другом без четких границ разделения. Вместо того чтобы представлять прошлое как серию споров, свидетельства из Гирд-и Казаву показывают, как люди приспосабливались и делили пространство на протяжении многих поколений.

