Изображает Троянскую войну под другим углом: археологи нашли необычную мозаику в Великобритании (фото)

Недавно исследованная римская мозаика, найденная в Великобритании, привлекла внимание ученых, поскольку на ней были изображены сцены с Ахиллом и Гектором, отличающиеся от известных описаний Троянской войны. Находка дала новое представление о том, как классические мифы дошли до римской Британии.

В новом исследовании Джейн Массеглия и ее коллеги объяснили, что мозаика Кэттона отражает не известную "Илиаду" Гомера, а менее известную трагедию Эсхила под названием "Фригийцы". К такому выводу они пришли после сравнения ключевых элементов произведения искусства с отрывками пьесы Эсхила и заметками, сохраненными древними учеными, пишет Live Science.

Гелла Экхардт из Университета Рединга отметила, что исследование помогло определить, как изображения Ахилла и Гектора распространялись через различные формы древнего ремесла. Мозаика размером примерно 10 на 5 метров когда-то украшала столовую большой виллы, которая использовалась в IV веке н. э., хотя, возможно, это место было заселено и раньше.

Сцены на мозаике изображали три момента, связанные с конфликтом между Ахиллом и Гектором: дуэль после смерти Патрокла, перетаскивание тела Гектора и возвращение его останков королю Приаму за золото.

Стиль верхней панели дал дополнительные подсказки, соответствуя дизайну, который можно увидеть на греческом горшке эпохи Эсхила Фото: ULAS

Эти особенности тесно совпадают с тем, что известно из фрагментов "Фригийцев", поскольку в этом тексте описано, как Ахиллес принимает золото и обходит могилу Патрокла, в отличие от версии Гомера, в которой действие происходит у стен Трои.

Стиль верхней панели дал дополнительные подсказки, соответствуя дизайну, который можно увидеть на греческом горшке эпохи Эсхила. Массеглия также обнаружила узоры, связанные со старыми серебряными изделиями, монетами и керамикой из Греции, Турции и Галлии.

Исследование показало, что римская Британия поддерживала прочные культурные связи со средиземноморским миром, о чем свидетельствуют художественные темы, выбранные местными мастерами.

Мозаика помогла продемонстрировать, как римские художники в Британии работали с древними традициями узоров, адаптируя их к местным условиям, подчеркивая широкое влияние классического повествования и его привлекательность в разных регионах.

