Добрый Пастырь Иисус: археологи впервые обнаружили христианскую фреску в Изнике (фото)

В турецком городе Изник археологи обнаружили раннехристианскую фреску с изображением Иисуса. На произведении изображен мотив, известный как Добрый Пастырь Иисус, и, судя по всему, это один из древнейших примеров этой темы в Анатолии.

Исследование состоялось под эгидой Министерства культуры и туризма Турции. Команду археологов возглавлял Толга Копарал, научную координацию осуществлял профессор Айгюн Экин Мерич, а на месте раскопок работала доктор Гюльшен Кутбай, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследование было сосредоточено на некрополе Хисардере, большой погребальной площадке за пределами древних стен Изника. По мнению команды, сохранность и возраст фрески делают ее важным дополнением к известным свидетельствам о раннехристианском искусстве. Как пояснил Копарал, "эта находка расширяет наше понимание того, как ранние общины формировали свою религиозную идентичность в этом регионе".

Відео дня

Сохранность и возраст фрески делают ее важным дополнением к известным свидетельствам о раннехристианском искусстве Фото: Arkeoloji Haber

Фреску нашли на северной стене гипогеума, подземной гробницы, которая, как считается, датируется III веком н. э. Многие части сооружения сохранились, что дало исследователям почти полное представление о его внутреннем убранстве.

Внутри археологи нашли терракотовое погребальное ложе, а непосредственно за ним — изображение молодого Иисуса, который несет на плечах овцу. Эта тема была широко распространена в римском мире, особенно в Италии и Северной Африке, для выражения идей заботы и спасения на самом раннем этапе христианства.

Многие части сооружения сохранились, что дало исследователям почти полное представление о его внутреннем убранстве. Фото: Arkeoloji Haber

Однако в Анатолии подобные примеры почти не встречаются. Во время раскопок в Хисардере археологи ранее находили керамику, монеты и каменные могилы, но ни одна из них не содержала фигурного христианского искусства, что делает это первым известным изображением Иисуса из этого места.

В более широком регионе Изника есть несколько типов захоронений с римского и раннехристианского периодов, в частности каменные саркофаги, камеры с терракотовой крышей и простые могилы, построенные из плит.

В других районах Анатолии сохранились христианские символы, но прямые изображения Иисуса остаются редкими, особенно с III века Фото: Arkeoloji Haber

В других районах Анатолии, таких как Эфес, Каппадокия, Афродисия, Сарды и Сиде, сохранились христианские символы, но прямые изображения Иисуса остаются редкими, особенно с III века. Поэтому специалисты считают фреску в Изнике одним из древнейших и лучше всего сохранившихся образцов такого рода в регионе.

Важно

Египетский бог оказался в Турции: археологи нашли древний артефакт в Эфесе (фото)

Фреска помогает выяснить, как ранние общины выражали свои убеждения до того, как распространились более поздние художественные стили. Эксперты считают, что может появиться больше материалов, которые помогут лучше понять, как религиозные идеи распространялись в древней Никее и окрестностях.

Ранее Фокус писал о новых открытиях в Ираке. Ученые обнаружили сооружение, которое доказывает мирное сосуществование первых христиан и зороастрийцев.

Также мы рассказывали о золотых украшениях, которые обнаружили в Казахстане. Их нашли во время исследования древнего захоронения в регионе Жетису.