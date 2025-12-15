Плавучий палац останньої династії фараонів: археологи виявили 2000-річний корабель у гавані Александрії (фото)

Під час роботи біля середземноморського узбережжя Єгипту археологи виявили 2000-річні залишки великого стародавнього човна, який, ймовірно, служив плавучим палацом. Відкриття було зроблено в гавані Александрії, міста, яке колись було політичним і культурним центром Єгипту.

Затонулий корабель знайшли в стародавній Великій гавані Александрії і він складається з декількох добре збережених дерев'яних балок довжиною близько 28 метрів. Судячи з цих залишків, судно спочатку було довжиною близько 35 метрів і шириною приблизно 7 метрів, пише Live Science.

Французький підводний археолог Франк Годдіо висловив думку, що це судно було таламагосом, грецьким терміном що означає "каютний корабель", яким у стародавніх джерелах описували плавучі палаци, що використовувалися елітою Птолемеїв. За словами Годдіо, "залишків такого судна ніколи не знаходили", попри часті згадки в стародавніх текстах і зображеннях в єгипетському мистецтві.

Судно могло мати ритуальне значення, пов'язане з римською церемонією, відомою як navigatio iside, під час якої богиню Ісіду вшановували церемоніальним кораблем Фото: Christoph Gerigk ©Franck Goddio/Hilti Foundation

Команда знайшла судно в жовтні під час розкопок поблизу підводних руїн храму Ісіди на затонулому острові Антіродос. Острів колись стояв у Портус Магнус, або Великій гавані, до того, як землетрус близько 50 року н. е., ймовірно, пошкодив цю місцевість і спричинив затоплення її частини між IV і VIII століттями.

Годдіо припустив, що баржа могла мати багато прикрашену центральну каюту і рухатися за допомогою весел. Стародавній письменник Страбон описував подібні човни, якими користувалися заможні пасажири, зазначаючи, що "вони влаштовують бенкети в каютних кораблях, в яких вони заходять у гущавину циамі та тінь листя".

Острів колись стояв у Портус Магнус, або Великій гавані, до того, як землетрус близько 50 року н. е., ймовірно, пошкодив цю місцевість і спричинив затоплення її частини між IV і VIII століттями Фото: Franck Goddio ©IEASM

Судно також могло мати ритуальне значення, пов'язане з римською церемонією, відомою як navigatio iside, під час якої богиню Ісіду вшановували церемоніальним кораблем.

Хоча точне призначення судна залишається невідомим, дослідники вважають, що ця знахідка є рідкісним доказом існування розкішних човнів, описаних в історичних джерелах. Морський археолог Тіммі Гамбін з Мальтійського університету назвав затонуле судно "вражаючою знахідкою", але зазначив, що "ще зарано визначати, для чого саме використовувалося це судно".

У міру продовження досліджень, залишки можуть надати цінну інформацію про релігію, статус і дозвілля на водних шляхах ранньоримського Єгипту.

