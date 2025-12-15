Секрети римської шкіри: вчені дізналися таємниці стародавніх артефактів

Вчені дослідили, як виробляли, продавали та використовували шкіру в Римській імперії — галузь, яку було важко вивчати, оскільки органічні матеріали рідко зберігалися з плином часу. Робота зосереджувалася на знахідках з різних частин Європи та східного Середземномор'я.

Проєкт очолювала докторка Джилліан Тейлор з Університету Тіссайд. Команда проаналізувала шкіряні артефакти з римських пам'яток у Великобританії, Нідерландах та Сирії, включаючи Віндоланду поблизу Адріанового Валу, Трімотіум у Шотландії та поселення Валкенбург і Вехтен, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Лабораторний аналіз поєднав археологічні методи з секвенуванням стародавньої ДНК для ідентифікації видів, статі та географічного походження тварин, використовуваних у виробництві шкіри.

Відео дня

За словами докторки Тейлор, це був "перший великомасштабний біомолекулярний аналіз римської шкіри", що дозволив дослідникам простежити системи постачання, пов'язані з фортами, майстернями та торговими шляхами. Результати також допомогли вдосконалити моделі римської економіки, пов'язавши наукові дані з історичними записами.

Важливо

Покривали померлих гіпсом: археологи виявили докази існування незвичайної практики у римській Британії (фото)

Ці висновки важливі, оскільки кліматичні зміни прискорюють руйнування археологічних пам'яток та органічних решток. Покращуючи ідентифікацію та збереження шкіряних артефактів, дослідження підтримує майбутні зусилля з відновлення та допомагає пояснити, як функціонували економічні мережі в Римській імперії.

Раніше Фокус писав про старовинну християнську фреску, яку виявили у Ізніку, Туреччина. Вона зображає релігійний мотив, якого досі не знаходили у регіоні.

Також ми розповідали про старовинні артефакти, які виявили у Туреччині. Археологи знайшли фігурки, які датуються періодом докерамічного неоліту.